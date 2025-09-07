Zinedine Zidane estaría de vuelta a los banquillos: dirigiría a problemático colombiano

Uno de los últimos entrenadores europeos que tuvo un rendimiento casi perfecto fue el francés Zinedine Zidane.

Después de haber sido exitoso en las categorías inferiores del Real Madrid, recibió la confianza para ser entrenador del plantel plagado de estrellas.

Desde 2015 hasta 2021, el galo marcó su propia historia en el banquillo merengue, lo que le permitió ganarlo todo en España, Europa y mundialmente.

Zinedine Zidane fue uno de los entrenadores más exitosos del último tiempo en Europa. | Foto: Getty Images

Después de 11 títulos entre locales e internacionales, Zizou dejó el cargo para tomarse una pausa al frente de los equipos profesionales.

Desde la campaña 2020/2021 no ha estado formalmente relacionado con ningún club o selección, pero parece que la espera está a punto de acabar.

Conforme a lo que han sido los reportes más recientes de la prensa de Turquía, el estratega entabla conversaciones que parecen ir avanzadas con Fenerbahçe.

Transfermarkt.com.tr fue uno de los primeros en anticipar la noticia así: “El Fenerbahçe llegó a un acuerdo preliminar con el entrenador Zinedine Zidane”.

Además de estos, se le vio decir a Transfer News Live que “Fenerbahçe está en conversaciones avanzadas con Zinedine Zidane para que se convierta en su nuevo entrenador”.

En caso de que este movimiento llegue a completarse, Zidane se reencontraría con un colombiano luego de lo que fue su recordada relación con James Rodríguez.

¿Zidane y Jhon Durán juntos?

Esa es la relevancia que toma esta novedad reportada desde Turquía.

En caso de hacerse oficial por parte de los de Estambul, a Jhon Jader Durán le llegaría un entrenador con no muy buenos recuerdos para Colombia.

James y Zidane mientras ambos estaban en Real Madrid. | Foto: Getty Images

En la estancia de James Rodríguez en Real Madrid, el 10 coincidió con el exjugador, quien no le demostró tenerle toda la confianza.

Ante el nivel que ha mostrado Durán en su llegada a Turquía, peligra que Zidane termine por complicarle su presente en dicho país.

Registros bajos de Jhon en Turquía

No han sido los mejores meses para Jhon Durán en el balompié del Viejo Continente.

Haber dejado la élite donde permanecía con Aston Villa por ir a Al Nassr de Arabia Suadita se preveía como una mala decisión; al final, dicho presagio se cumplió.

Después de solo durar una sola campaña allí, fue llamado por los turcos de Fenerbahçe donde no viene teniendo un buen rendimiento.

Jhon Durán en charla con su exentrenador, José Mourinho. | Foto: Getty Images

José Mourinho era su entrenador hasta hace un par de semanas, pero los malos resultados llevaron a la directiva a sacarlo tras no ingresar a la liguilla de Champions League.

En dicha llave de playoffs ante Benfica, el colombiano se lesionó y le impidió ser tenido en cuenta por la Selección Colombia para las últimas dos fechas de eliminatorias sudamericanas.

Mourinho antes de partir del club en el que estuvo con Durán, le dejó ver sus problemas de manera pública.

“Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos”, declaró.

Murat Aşık, integrante de la junta del consejo superior del Fenerbahce también lo criticó.

“El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán”, afirmó.