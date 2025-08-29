Pasó a mayores lo de Jhon Durán y Mourinho: filtran lo que hizo el jugador tras críticas

Un caso de estudio es lo que viene pasando con Jhon Jáder Durán. Pues el atacante de mayor proyección pasó de ser uno de los más rendidores a un total desconocido en Europa.

Su partida hacia el balompié de Arabia Saudita le generó mucho mal, al punto que hoy día no parece ni aceptar críticas de sus entrenadores.

Según lo revelado en las últimas horas por medios de Turquía, después de una crítica de José Mourinho en Fenerbahçe, el jugador habría reaccionado.

Jhon Jader Durán fue criticado por su entrenador, José Mourinho | Foto: Getty Images

“Jhon Durán se mostró molesto por las declaraciones de José Mourinho sobre él tras el partido contra el Benfica”, afirmó el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu.

A las palabras que se hace referencia fueron las dadas por el técnico luso después del partido por Champions League jugado este miércoles, 27 de agosto.

En dicha oportunidad el estratega portugués dijo una a una las fallas que tiene el atacante colombiano, durante la rueda de prensa.

“Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos”, fue a lo que apuntó Mou y sobre la situación que se vive en Fenerbahçe.

Para graficar la gravedad de lo que viene pasando Durán, el estratega lo comparó con el nivel de su rival por el puesto: “Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”, sentenció.

Y en cierta medida Mou tenía razón de lo que venía pasando con Durán, pues es de público conocimiento la forma de entrenarse del atacante cafetero.

Además de eso, los registros de los últimos partidos también demuestran que ante los pocos minutos sumados, tampoco es que los aproveche para ganarse su titularidad.

Jhon Durán en Champions League | Foto: Getty Images via AFP

En el más reciente compromiso de Champions League ante Benfica, el colombiano comenzó como suplente y apenas disputó 26 minutos.

Su influencia en el juego fue escasa: apenas dos pases acertados y tres intervenciones con el balón durante el partido de este miércoles.

Para completar, en la recta final sufrió una molestia en la pierna derecha que lo obligó a abandonar el campo, evidenciando visibles gestos de dolor en la espinilla.

La situación enciende las alarmas, ya que a pocos días de revelarse la lista de convocados de la Selección Colombia, su participación queda en duda.

Fenerbahçe removió a Mou

Como siempre, uno debe pagar por el mal rendimiento de un equipo; en esta oportunidad, a quien le costó fue al entrenador Mourinho.

Después de lo que fue la eliminación prematura de Champions, este viernes las directivas del cuadro de Estambul decidieron sacar del cargo al director técnico.

Mourinho no pudo hacer nada para evitar la eliminación en Champions League. | Foto: AFP

“Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”, publicaron a través de las redes sociales.

Su balance final al frente del conjunto turco fue de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, la última de ellas contra Benfica en el Estadio Da Luz de Lisboa.