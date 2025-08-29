Suscribirse

Pasó a mayores lo de Jhon Durán y Mourinho: filtran lo que hizo el jugador tras críticas

Una reacción incorrecta ante el reproche de su exentrenador, es la versión a la que apuntan desde la prensa de Turquía.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 2:02 p. m.
Jhon Durán en charla con su exentrenador, José Mourinho
Jhon Durán en charla con su exentrenador, José Mourinho. | Foto: Getty Images

Un caso de estudio es lo que viene pasando con Jhon Jáder Durán. Pues el atacante de mayor proyección pasó de ser uno de los más rendidores a un total desconocido en Europa.

Su partida hacia el balompié de Arabia Saudita le generó mucho mal, al punto que hoy día no parece ni aceptar críticas de sus entrenadores.

Según lo revelado en las últimas horas por medios de Turquía, después de una crítica de José Mourinho en Fenerbahçe, el jugador habría reaccionado.

Jhon Jader Durán fue criticado por su entrenador, José Mourinho
Jhon Jader Durán fue criticado por su entrenador, José Mourinho | Foto: Getty Images

“Jhon Durán se mostró molesto por las declaraciones de José Mourinho sobre él tras el partido contra el Benfica”, afirmó el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu.

A las palabras que se hace referencia fueron las dadas por el técnico luso después del partido por Champions League jugado este miércoles, 27 de agosto.

En dicha oportunidad el estratega portugués dijo una a una las fallas que tiene el atacante colombiano, durante la rueda de prensa.

“Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos”, fue a lo que apuntó Mou y sobre la situación que se vive en Fenerbahçe.

Contexto: Destapan lo que James Rodríguez le habría dicho en el camerino a Jhon Jader Durán: “Me enteré”

Para graficar la gravedad de lo que viene pasando Durán, el estratega lo comparó con el nivel de su rival por el puesto: “Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”, sentenció.

Y en cierta medida Mou tenía razón de lo que venía pasando con Durán, pues es de público conocimiento la forma de entrenarse del atacante cafetero.

Además de eso, los registros de los últimos partidos también demuestran que ante los pocos minutos sumados, tampoco es que los aproveche para ganarse su titularidad.

Jhon Durán en Champions League
Jhon Durán en Champions League | Foto: Getty Images via AFP

En el más reciente compromiso de Champions League ante Benfica, el colombiano comenzó como suplente y apenas disputó 26 minutos.

Su influencia en el juego fue escasa: apenas dos pases acertados y tres intervenciones con el balón durante el partido de este miércoles.

Para completar, en la recta final sufrió una molestia en la pierna derecha que lo obligó a abandonar el campo, evidenciando visibles gestos de dolor en la espinilla.

La situación enciende las alarmas, ya que a pocos días de revelarse la lista de convocados de la Selección Colombia, su participación queda en duda.

Fenerbahçe removió a Mou

Como siempre, uno debe pagar por el mal rendimiento de un equipo; en esta oportunidad, a quien le costó fue al entrenador Mourinho.

Después de lo que fue la eliminación prematura de Champions, este viernes las directivas del cuadro de Estambul decidieron sacar del cargo al director técnico.

El entrenador portugués del Fenerbahce, José Mourinho, reacciona durante el partido de vuelta de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Fenerbahce en el estadio Luz de Lisboa el 27 de agosto de 2025. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Mourinho no pudo hacer nada para evitar la eliminación en Champions League. | Foto: AFP

“Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”, publicaron a través de las redes sociales.

Su balance final al frente del conjunto turco fue de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, la última de ellas contra Benfica en el Estadio Da Luz de Lisboa.

Para Durán este es un golpe bajo, pues fue el entrenador quien lo pidió para dicho club turco, y ahora no sabe qué le depare con otro estratega.

