Vecinos de Jhon Jáder Durán se cansaron y le llamaron a la policía: “Ya es insoportable”

Jhon Jáder Durán está metido en otro problema por denuncias de sus vecinos en el municipio de Llanogrande (Antioquia).

De acuerdo a la información de medios locales, la policía llegó hasta la finca del delantero para pedirle que controlara el ruido en horas de la noche.

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Vecinos denuncian que la tranquilidad se ha perdido por las fiestas que se llevan a cabo en la casa de Durán. “De verdad que la bulla ya es insoportable. No podemos dormir del ruido tan impresionante que hay. Esperemos que la Policía haga algo y que le ponga seriedad a esto”, expresó una de las vecinas a El Colombiano.

La administración del condominio ya habría hecho los requerimientos correspondientes frente a los reportes de los vecinos, sin embargo, el problema todavía persiste mientras Jhon Jáder disfruta de sus vacaciones en el oriente antioqueño.

El atacante de 22 años lleva dos semanas de paso por Colombia. Su salida del Zenit de San Petersburgo se dio anticipadamente por “circunstancias personales” que, al parecer, ya fueron resueltas.

La esperanza de Durán era ser convocado al Mundial 2026, sin embargo, Néstor Lorenzo prefirió darle su voto de confianza a Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández en la posición de delantero centro.

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Jhon Jáder fue visto el pasado viernes en la final del Torneo BetPlay entre Envigado y Real Cartagena. El futbolista asistió al Polideportivo Sur para apoyar a varios de sus amigos que todavía siguen jugando en el conjunto ‘naranja’.

Mientras tanto, su futuro para la próxima temporada sigue en incógnita. Todavía tiene contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita y debe presentarse en Riad para definir lo que pasará con su carrera.

Las puertas de la Selección Colombia solo se volverán a abrir si se consolida a nivel de clubes y vuelve a dar los mismos resultados que tenía cuando era figura del Aston Villa en Inglaterra.

Jhon Jáder Durán se aleja del Mundial 2026 con la Selección Colombia. Foto: Getty Images

“Estaba en préstamo y estamos viendo con mi representante opciones para hacerlo de la mejor manera. Me gustan muchas cosas pero prefiero guardarme porque creo que se habla mucho y se especula mucho, pero no para bien, se especula todo para mal”, mencionó en una reciente entrevista para Win Sports.

Ese mismo día reveló las razones de su viaje de emergencia a Colombia, con permiso del Zenit. “Tuve un pequeño problema pero fue más que nada familiar, me permitieron salir a resolverlo y con ellos todo bien. Salimos campeones y fue una estancia corta pero buena”, agregó.

Jhon Jáder asegura que está “muy bien” a nivel personal y que tiene una sorpresa preparada que próximamente le anunciará a todo el país.