Se agrava el problema con Jhon Jáder Durán en Fenerbahçe: prensa turca ventiló detalles

Jhon Jáder Durán no logró recuperarse de la lesión sufrida en Champions League y es baja confirmada en Fenerbahçe para el partido de este domingo contra Trabzonspor.

Pero eso no es lo peor. Varios medios de Turquía informaron que el colombiano estaba considerando operarse y este jueves se supo que viajó de emergencia a Barcelona para tener una segunda opinión al respecto.

Yağız Sabuncuoğlu, reconocido periodista turco, estableció que la ausencia de Durán está programada para ser de dos a tres semanas. No obstante, se espera el resultado de los exámenes a los que se someterá en territorio español.

Sabuncuoğlu añadió que la lesión está relacionada con las decisiones técnicas tomadas antes de aquel partido frente a Benfica en Lisboa. “Durante la época de José Mourinho, al jugador se le obligaba obstinadamente a jugar cuando tenía dolor. Lo lanzaban al campo cuando estaba físicamente débil, cuando tenía dolor. Si Jhon Durán sigue lesionado hoy, es por este tipo de incidentes”, reveló.

José Mourinho y Jhon Jader Durán | Foto: Getty Images

¿Adiós a la Selección Colombia?

Aun si Durán no se opera, los tiempos son cortos de cara a la próxima convocatoria de la Selección Colombia, lo más probable es que nuevamente quede fuera de la lista de Néstor Lorenzo.

Su regreso está presupuestado para finales de septiembre, es decir, unos días antes de conocerse la convocatoria para la próxima fecha FIFA.

Aunque ya no hay eliminatorias sudamericanas, la Selección Colombia tiene acordados dos amistosos preparatorios frente a México y Canadá.

Sumado a eso, los dos principales delanteros convocados por Lorenzo estallaron con goles frente a Bolivia y Venezuela: Jhon Córdoba marcó gol en cada partido, mientras que Luis Javier Suárez anotó póker en Maturín.

Eso deja a Jhon Jader Durán en una posición desfavorecida en la recta final hacia la Copa del Mundo. En la carrera también aparecen otros nombres como Rafael Santos Borré, Miguel Ángel Borja, Juan Camilo Hernández o el propio Dayro Moreno.

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

La revelación de Lorenzo

Como si fuera poco, Lorenzo reveló que la razón de su ausencia fue una lesión que lo viene aquejando hace tiempo y que no le ha permitido jugar al máximo nivel de regreso en Europa.

“Siempre tuve en consideración a Jhon Durán, lo pusimos desde los 18 años porque le vemos proyección, futuro y presente; pero uno no puede dudar de un dolor que sienta un jugador. No estoy muy al tanto, pero sé que es un dolor en la tibia, que le molesta y le molesta; son como tendinitis rebeldes y crónicas que cuestan”, contó en plena concentración.

Fenerbahce no ha emitido parte médico oficial sobre la situación de Jhon Jader y todo lo que se sabe al respecto surge en los medios de comunicación.

Lo cierto es que Durán brillará por su ausencia en el reinicio de la Superliga Turca y estará entre algodones mientras decide qué hacer.