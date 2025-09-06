Deportes
Amaranto Perea contó la verdad sobre supuesta pelea de Jhon Durán en la selección Colombia
El exdefensor fue enfático al asegurar que Durán no se peleó con ningún compañero.
El pasado jueves, 4 de septiembre, la Selección Colombia certificó su clasificación para el Mundial 2026 tras golear a Bolivia en la penúltima fecha de la Eliminatoria Sudamericana. Luego de conseguir el boleto a la cita orbital, Amaranto Perea, histórico defensor y ahora asistente técnico de la tricolor habló de la clasificación y sobre la supuesta pelea de Jhon Durán en la fecha FIFA de junio.
Cabe recordar que, para los juegos ante Perú y Argentina, el atacante fue convocado y, al parecer, en el duelo ante los peruanos fue protagonista de una pelea con algunos de los referentes del equipo.
Una vez se terminó ese compromiso, todos los jugadores desmintieron la supuesta pela, pero Durán fue desconvocado por una molestia en la espalda que generó todo tipo de reacciones y especulaciones. Después, Durán no fue convocado por la Selección y fue reemplazado por el goleador Dayro Moreno.
Ante las constantes especulaciones, Amaranto Perea, asistente técnico de Lorenzo en el combinado nacional, habló con Blu Radio y reveló la verdad sobre esta supuesta pelea.
“Siempre ha estado el buen ambiente, me sorprende todo lo que se ha comentado en partidos atrás, me sorprende para mal. Lo que se ha dicho, de las peleas, eso no ha sido así y fue extremadamente exagerado, me da tristeza. Cualquier futbolista se puede molestar por salir del campo, pero ya decir que hubo lo que hubo me sorprende para mal. No fue verdad”, señaló.
Perea aseguró que Durán salió muy molesto por el cambio, pero señaló que la situación no pasó a mayores. “Con el tema de Durán, lo que representa y lo que ha sido, parece que todo se exagera. Yo siendo central a veces me molestaba por un cambio, algo normal. No pasó de ahí, fue algo normal. No hay que explicar nada más porque se sacan conjeturas, se busca conectar cosas. No quiero convencer a nadie, solamente quiero decir lo que es”.
Por último, Perea, mítico defensor del Atlético de Madrid, destacó a Durán y señaló que es uno de los jugadores colombianos con más futuro. “Durán ha demostrado ser un jugador con presente y mucho futuro, no tiene una personalidad distinta a la que ha tenido siempre. Parece que ahora cambió, pero no. He seguido su carrera desde chico y siempre ha sido así, retador, en el buen sentido. Sí siento que en Selección hay que intentar tener una armonía, es importante. A partir de ahí, entre todos, intentar que él nos ayude desde todos los aspectos. No solamente es buena persona, es buen jugador. Es joven y seguramente tendrá que mejorar algunas cosas”.