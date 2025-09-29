Se supo la millonada que pagó Fenerbahçe por Jhon Durán: revuelo en Turquía

La estancia de Jhon Durán en Fenerbahçe ha sido corta hasta el momento, pero ha dado bastante de qué hablar. Llegó en julio de 2025, cedido en préstamo desde el club dueño de sus derechos, Al-Nassr, y tiene contrato en el cuadro turco hasta junio de 2026.

Ahora bien, cuando se hizo oficial el préstamo de Jhon Durán, desde Al-Nassr hacia Fenerbahçe, se desconocía si hubo alguna cifra en el medio para llevar a cabo la operación. Sin embargo, este lunes 29 de septiembre, los rumores llegaron a su fin.

Hakan Safi, quien era vinculado hasta hace poco en la directiva de Fenerbahçe, concedió un diálogo a 343 Digital y allí reveló que el costo acordado para que Jhon Durán dejara Arabia Saudí y volviera a Europa fue de 21 millones de euros.

“También gasté dinero en los traspasos de Durán, Talisca, Çağlar e İrfan Can. La comisión por el préstamo de John Durán por un año es de 21 millones de euros“, dijo Safi en el medio referenciado.

Hakan Safi: “Kerem Aktürkoğlu için harcayacağım para, 4 yıl karşılığı 28 milyon € değil, 35 milyon €. Bu benim ilk ve tek ödemem değil. Ben Duran, Talisca, Çağlar ve İrfan Can transferlerinde de cebimden paralar verdim. Jhon Duran’ın bir yıllık kiralama bedeli 21 milyon €… pic.twitter.com/WpiyNlHuw3 — Buzz Spor (@buzzspor) September 29, 2025

Cuando Durán dio el paso para el préstamo desde Al-Nassr hacia Fenerbahçe, fue una de las noticias más coyunturales en el mercado de verano del 2025. La estancia del colombiano en Asia duró apenas seis meses, donde compartió delantera con Cristiano Ronaldo.

Recordada terminó siendo la dupla de Cristiano Ronaldo y Jhon Durán en Al-Nassr. ¿Volverán a compartir? | Foto: Getty Images

Los rumores se intensificaron en junio, cuando Durán dejó prematuramente la convocatoria de Selección Colombia, para los juegos ante Perú y Argentina, y la prensa saudí reveló que Jhon estaba buscando un cambio de aire.

En el momento donde Jhon Jáder aterrizó en Turquía, José Mourinho aún era el técnico de Fenerbahçe. Hoy, en pleno mes de septiembre de 2025, The Special One dejó su cargo allí y Durán arrastra con una lesión que lo ha dejado varios partidos fuera.

Se espera que el delantero se recupere de la molestia y vuelva a agarrar nivel, pues quedó fuera del último llamado de Selección Colombia y con el Mundial 2026, ya en el bolsillo, podría ser uno de los tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo.

Los valores de Jhon Durán

Ya se sabe que Jhon Durán es mediático por sus valores en el mundo del fútbol. Por ejemplo, para enero de 2025, cuando dejó Aston Villa por Al-Nassr, el director deportivo de los villanos ingleses por aquel entonces, Ramón Rodríguez (Monchi), confirmó que la operación se hizo por cerca de 85 millones de euros.

“Entre fijos y variables vamos a estar cerca de los 85 millones de euros, por lo que lo hemos aceptado, faltan pequeños flecos, y para el jugador es un salto a nivel económico increíble”, dijo Monchi a El Larguero.

Jhon Jáder Durán, uno de los delanteros de la Selección Colombia con mayor proyección en el mundo del fútbol. | Foto: AFP