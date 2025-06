Jhon Durán, cerca de dejar Al-Nassr: revelan motivo personal detrás de su posible salida

Rumores y polémicas: ¿Qué pasa con Jhon Durán?

Tan pronto como dicho compromiso acabó, Durán lo aclaró todo ante los medios: “Nadie habló con nadie dentro. La verdad, pienso que también tienen que parar un poco, porque está bien decir cosas de dentro del campo, pero ya inventar fuera no me parece que sea lo más adecuado”.

“Entonces, el periodista que tuvo el pensamiento o la imagen de salir a decir esto, que tenga la misma claridad de salir a decir que no es verdad porque no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo por cosas que él pensó o se imaginó. No hay que inventar más de lo que pasa porque nadie pelea aquí con nadie, somo un grupo de compañeros, estamos aquí por el país y no hay necesidad de eso”.