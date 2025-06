James Rodríguez frenó en seco a Jhon Jáder Durán y lo regañó: video captó el momento exacto

Jhon Jáder Durán no viajó con la Selección Colombia a Argentina y verá el partido desde la comodidad de su casa.

James Rodríguez y Jhon Durán. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) | Foto: AFP

Todos los implicados en dicha versión lo desmintieron, pero el delantero del Al-Nassr fue desconvocado al día siguiente por una lesión en la espalda de la que no se tenía conocimiento antes de la convocatoria.

No obstante, Jhon Jáder siguió con los reclamos a Daniel Muñoz principalmente y salió del campo al descanso con una evidente molestia por no poder convertir en el arco rival.

Luego de eso no se le volvió a ver en la cancha del Metropolitano, una decisión que todavía genera dudas en la voces más importantes de la prensa deportiva en Colombia.

James Rodríguez negó peleas

“¿Pelea con quién? No hombre, falso. Es totalmente falso, todo lo que se ha dicho fuera, lo que se dice también antes, que hubo peleas, que no sé qué, es totalmente falso. Al contrario, creo que tenemos que estar juntos y mandar vibras buenas porque eso no es bueno", dijo el ‘10′.