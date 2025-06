James Rodríguez habla de la presunta pelea en el camerino de Selección Colombia: contó verdad

“¿Pelea con quién? No hombre, falso. Es totalmente falso, todo lo que se ha dicho fuera, lo que se dice también antes, que hubo peleas, que no sé qué, es totalmente falso. Al contrario, creo que tenemos que estar juntos y mandar vibras buenas porque eso no es bueno”, dijo Rodríguez a la prensa.

Respecto a la próxima fecha, contra Argentina, afirmó: “Bueno, es verdad que no estamos en una buena racha, estamos en una racha que no nos sale nada , pero yo creo que pasará (...) Contra Argentina es un lindo reto, nos gustan esos partidos grandes, es un equipo que va a dejar jugar, sabemos que son fuertes pero podemos hacerles daño”.

Jhon Durán también se refirió al respecto. Sincero, ante los medios, lanzó: “Nadie habló con nadie dentro. La verdad, pienso que también tienen que parar un poco, porque está bien decir cosas de dentro del campo, pero ya inventar fuera no me parece que sea lo más adecuado ”.

Finalmente, lanzó pulla: “Entonces, el periodista que tuvo el pensamiento o la imagen de salir a decir esto, que tenga la misma claridad de salir a decir que no es verdad porque no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo por cosas que él pensó o se imaginó. No hay que inventar más de lo que pasa porque nadie pelea aquí con nadie, somo un grupo de compañeros, estamos aquí por el país y no hay necesidad de eso”.