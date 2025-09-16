Fenerbahce se pronunció ante la delicada situación de Jhon Jader Durán: así respondieron

En medio de las dudas sobre la gravedad de su lesión, Jhon Jader Durán reapareció en los entrenamientos del Fenerbahce y adelanta su recuperación para volver a las canchas.

Aunque el cuerpo médico no ha emitido un diagnóstico certero sobre la situación de Durán, se confirmó que está en condiciones para hacer trabajos de gimnasio.

Yağız Sabuncuoğlu, famoso periodista turco, se mantiene en su versión de que Jhon Jader volverá a finales de este mes.

Y es que el colombiano había encendido alarmas luego de volver a Estambul apoyado en muletas. Otros medios de Turquía llegaron a decir que tendría que operarse y su temporada estaba en riesgo de terminar prematuramente, sin embargo, Fenerbahce presumió su regreso a la sede deportiva con esta foto en el gimnasio:

Jhon Jader Durán entrenando en el gimnasio, luego de su lesión | Foto: Prensa Fenerbahce

Durán, descartado contra Alanyaspor

La única certeza es que Jhon Jader Durán está descartado para el partido contra Alanyaspor, programado para este miércoles a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia).

Junto a él también están fuera de convocatoria el mexicano Edson Álvarez, el español Marco Asensio y el brasileño Ederson, flamantes fichajes de esta temporada.

Domenico Tedesco, técnico del Fenerbahce, tendrá que jugar con lo que tiene disponible y buscará su segunda victoria desde que asumió como reemplazo de José Mourinho. El fin de semana le ganaron a Trabzonspor (1-0) en uno de los duelos más esperados de la temporada.

“El entrenamiento, realizado en las instalaciones del Fenerbahçe Can Bartu bajo la dirección de nuestro entrenador Domenico Tedesco, comenzó con ejercicios de calentamiento, velocidad y coordinación. Posteriormente, el equipo realizó ejercicios de pases y concluyó con ejercicios tácticos e individuales. Tras este entrenamiento, el equipo inició la concentración en nuestras instalaciones“, informó el club en un comunicado oficial.

Durán no participó de esos trabajos en cancha, pues todavía está entre algodones por un problema que lo obligó a viajar hasta Barcelona en busca de tratamiento.

Una vez regresó, el delantero colombiano alentó a sus compañeros desde la tribuna y ahora estaría en la primera etapa de su readaptación física. “El estado de Durán se ha esclarecido tras recibir una inyección en el tobillo; tanto, que las últimas revisiones del futbolista de 21 años revelaron una mejoría”, informó el medio Haber Global.

Jhon Durán seguirá entre algodones por su lesión | Foto: Anadolu via Getty Images

¿Otro delantero?

La dirigencia de Fenerbahce cruza los dedos para que Jhon Jader se cure definitivamente y pueda volver a la disciplina del orimer equipo a comienzos de octubre.

Si eso no sucede y sigue presentando dolores en la pierna derecha, tomarían la decisión de buscar otro goleador en el mercado de invierno.

Cabe recordar que Jhon Jader está a préstamo por un año sin opción de compra. Eso significa que tendría que volver al Al-Nassr de Arabia Saudita a mediados de 2026 y allí definir su futuro teniendo en cuenta que todavía le quedan varios años de contrato.

Esta ausencia le volverá a costar el puesto en la Selección Colombia. La Tricolor juega contra México y Canadá en la doble fecha de octubre, momento para el que Durán apenas estaría volviendo a jugar.