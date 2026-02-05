Deportes

El negocio que prefirió Fenerbahçe en vez de Jhon Durán: un campeón del mundo se une al club turco

Jhon Durán quedó descartado en el Fenerbahçe, que priorizó el contrato con un campeón del mundo en Rusia 2018.

William Horacio Perilla Gamboa

6 de febrero de 2026, 1:46 a. m.
Jhon Durán en partido oficial con su actual equipo: Fenerbahçe.
Jhon Durán en partido oficial con su actual equipo: Fenerbahçe. Foto: Getty Images

Un nuevo destino para Jhon Durán en Europa que está lejos de celebrarse. El fichaje con el Zenit de Rusia no es más que otra advertencia para el delantero colombiano, que no baja la guardia y ahora el Fenerbahçe fue el que se cansó. Este es un ejemplo que el talento no sirve de nada si el mal carácter abunda dentro y fuera de la cancha. Los directivos y cuerpo técnico en Estambul ya no dieron más por el atacante y tuvo que irse.

Mientras Jhon Durán buscaba equipo y se aguantaba más de 20 respuestas negativas en Europa de clubes que lo rechazaron, el Fenerbahçe se movía en el mercado de pases para contratar a un campeón del mundo con la Selección de Francia en el Mundial Rusia 2018: N’Golo Kanté.

Ya está todo acordado y el volante llega proveniente de Al Ittihad FC de Arabia Saudita. El anuncio se produjo un día después de que el Fenerbahçe explicara en sus redes sociales que el fichaje del francés no se había podido realizar porque el club árabe no había introducido correctamente la información sobre el traspaso en el sistema de la FIFA antes del cierre del mercado.

A punto de cerrarse, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, hizo valer su influencia durante una visita a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, donde pudo soltar la transferencia por N’Golo Kanté.

Presidente de Turquía hizo posible el fichaje de Kanté

“En mi nombre y en el del club, deseo expresar mi gratitud a nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, por su apoyo inquebrantable, que permitió la buena conclusión de este proceso, el cual contribuirá al desarrollo de Fenerbahçe y del fútbol turco”, escribió el presidente del club Sadettin Saran.

Según la prensa turca, Kanté, de 34 años, también se negó a entrenar el martes pasado para presionar a sus dirigentes y forzar su salida hacia Fenerbahçe.

La FIFA concedió después su visto bueno al traspaso del mediocampista campeón con Francia en Rusia 2018, que ya está en Estambul y fue presentado. El gigante de la capital turca fue de la mano con el presidente para cerrar a Kanté, mientras Durán agilizaba la firma con el Zenit.

El objetivo del francés (65 convocatorias con Francia) con su regreso al fútbol europeo es ganar opciones de entrar en la lista de Didier Deschamps para el Mundial de Norteamérica (11 de junio al 19 de julio).

