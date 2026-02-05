La ninguneada top a Jhon Durán en Europa: impactante dato salió a la luz en medio de la firma en Rusia

Fin a la novela de Jhon Durán en Europa. Luego de la negativa del Fenerbahçe de continuar con el delantero colombiano, regresó la danza de nombres en el Viejo Continente y otro descarte más que se suma a su alterada carrera deportiva. La prensa rusa no le perdonó nada y publicó un aterrador dato.

Mientras cruzaba documentación y llegaba a un nuevo acuerdo con el Zenit de Rusia, el programa ‘Match Premier’ de una televisión rusa publicó el contundente dato que refleja un serio problema de por medio. Bien se sabe que Jhon Durán tiene potencial de delantero top, pero su mal carácter y actitudes fuera de contexto también han estado en el foco de la polémica.

Según ‘Match Premier’, antes de firmar en el Zenit y con el descarte en Estambul, Jhon Durán fue descartado por, aproximadamente, 24 clubes en Europa, al que fue ofrecido el delantero pero la respuesta era contundente. En días atrás se filtraron algunos nombres como la Juventus de Italia o el Lille de Francia, con los que al final no pudo llegar a acuerdos. Al final, el Zenit le lanzó el salvavidas y le da una nueva oportunidad.

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano. Foto: Middle East Images via AFP

Más allá de una bienvenida en el Zenit, es un síntoma de presión para Jhon Durán y su aventura por el fútbol ruso, donde ya es conocido su nombre y tendrá que llevar a sus espaldas el mal dato de más de 20 clubes donde fue rechazado. La única forma para callar a sus críticos es con goles y buena actitud dentro y fuera de la cancha.

Piensa en el Mundial 2026

Ahora, el objetivo de Durán no es otro que pensar en Mundial 2026 a pocos meses de poder meterse en la lista definitiva, esperando que Néstor Lorenzo lo pueda tener en cuenta. Lastimosamente, para él, ese mal carácter también se ha sentido en Selección Colombia y sería el último de la fila para el entrenador argentino.

Pantallazo X: @MauricioAndrsL6 Foto: Pantallazo X: @MauricioAndrsL6

En el nuevo acuerdo, Zenit se hará cargo del 40% del salario de Durán y el ambiente es tenso, pues si no cumple las expectativas en el próximo mercado estará de nuevo en la puerta de salida y con posibilidades en el mercado más reducidas.

Será la tercera experiencia en Europa para Jhon Jáder, quien pasó recientemente por Aston Villa de Inglaterra y solamente estuvo seis meses en el Fenerbahce de Turquía.

Cabe recordar que el próximo amistoso de la Selección Colombia será en el mes de marzo y su presencia en la lista de convocados dependerá de lo que haga en esta travesía por Rusia, donde compartirá equipo con otro de los desterrados por Néstor Lorenzo: el mediocampista Wilmar Barrios.