Jhon Jáder Durán definió su futuro: tiene nuevo equipo en Europa y firma hasta el Mundial 2026

Será su tercera experiencia en el ‘viejo continente’, luego de vestir la camiseta de Aston Villa en Inglaterra y Fenerbahce en Turquía.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

5 de febrero de 2026, 2:52 p. m.
Jhon Jáder Durán se va para Rusia y abandona su préstamo en el Fenerbahce.
Jhon Jáder Durán se va para Rusia y abandona su préstamo en el Fenerbahce. Foto: ANADOLU VIA AFP

Luz verde para Jhon Jáder Durán y su futuro en Europa. El delantero colombiano finalizó su préstamo con Fenerbahce y firmará contrato con el Zenit de Rusia para lo que resta de la presente temporada.

Al-Nassr tuvo poco que ver en el acuerdo, pues sabe que Durán no quiere volver a Arabia Saudita y busca continuidad para ganarse un cupo al Mundial 2026.

Fabrizio Romano, el periodista deportivo más famoso del mundo, se encargó de confirmar lo que ya era un secreto a voces: Durán es nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo.

“Jhon Durán al Zenit de San Petersburgo, here we go. Los documentos ya están completados entre los clubes. El Fenerbahce cancela su cesión del Al-Nassr; Durán se traslada de Al-Nassr al Zenit", estableció el comunicador de origen italiano.

Esta será la tercera experiencia en Europa para Jhon Jáder, quien pasó recientemente por el Aston Villa de Inglaterra y estuvo seis meses en el Fenerbahce de Turquía.

Zenit, la nueva casa de Durán

La decisión de irse a Rusia ha generado polémica entre los hinchas de la Selección Colombia, que lo consideran como un nuevo retroceso en su carrera profesional.

Y es que Jhon Jáder Durán venía recuperando su nivel en el fútbol turco. De hecho, con la camiseta de Fenerbahce conquistó el primer título de su carrera venciendo a Galatasaray en la final de la Supercopa de Turquía.

Todo pintaba a continuar así hasta el final de la presente temporada, sin embargo, en la agonía del mercado de fichajes aparecieron pretendientes en distintos lugares de Europa. Sobre Durán se llegó a hablar de Juventus y luego apareció el Lille de Francia como una alternativa.

Pero el único interesado que avanzó en las negociaciones fue el Zenit. “Lille nunca estuvo entre las opciones, y Durán se incorporará cedido directamente, sin cláusula de compra“, agregó Fabrizio Romano.

Jhon Duran of Aston Villa looks on during the Champions League round 6 match between RB Leipzig v Aston Villa, Red Bull Arena on December 10 2024. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Jhon Jáder Durán suma otro equipo a su lista. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sueña con el Mundial 2026

Irse a Rusia no significa cerrar las puertas de la Selección Colombia, pues jugando allí fueron convocados varios jugadores como Kevin Castaño, Mateo Cassierra o Jhon Córdoba.

Lo cierto es que Durán ha dejado de aparecer en la Tricolor desde el año pasado, cuando fue desconvocado en medio de rumores de confrontación dentro del camerino y una lesión de espalda que lo sacó del viaje a Argentina.

Luego de eso, estuvo fuera de las canchas por un tratamiento médico y apenas a finales del año pasado retomó la actividad deportiva de manera continua.

El próximo amistoso de la Selección Colombia será en el mes de marzo y su presencia en la lista de convocados dependerá de lo que haga en esta travesía por Rusia, donde compartirá equipo con otro de los desterrados por Néstor Lorenzo: el mediocampista Wilmar Barrios.

Jhon Jáder Durán se va para Rusia y abandona su préstamo en el Fenerbahce.

