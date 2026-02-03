Deportes

Anuncio oficial de la FIFA pone feliz a Jhon Jáder Durán: Infantino le arregló el caminado

Buenas noticias para el delantero colombiano, justo antes de cerrar el acuerdo para su fichaje por el Zenit de Rusia.

Sebastián Clavijo García

3 de febrero de 2026, 6:03 p. m.
Gianni Infantino habló sobre el regreso de Rusia a las competencias internacionales.
Gianni Infantino habló sobre el regreso de Rusia a las competencias internacionales. Foto: Getty Images

Jhon Jáder Durán se perdió el último partido del Fenerbahce y todo apunta a un nuevo cambio de equipo. El delantero colombiano estaría en negociaciones para sumarse al Zenit de San Petersburgo.

Justo cuando se está hablando de su aterrizaje en la primera división de Rusia, cae una buena noticia para la próxima temporada.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se está estudiando el regreso de los equipos rusos a las competencias internacionales: Champions League, Europa League, Mundial y Eurocopa, entre otros.

Cabe recordar que Rusia fue excluida de todos los torneos oficiales tras el inicio de la ofensiva de su ejército en Ucrania, en febrero de 2022.

Aunque el conflicto sigue en curso, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó recientemente a las federaciones deportivas que autoricen a los equipos rusos a participar en competiciones júnior no profesionales.

Jhon Jáder Durán no tiene asegurado su futuro en Turquía y suena para otros países de Europa
Jhon Jáder Durán no tiene asegurado su futuro en Turquía y suena para otros países de Europa Foto: Middle East Images via AFP

Esta exclusión no ha aportado nada; solo ha generado más frustración y odio. El hecho de que las niñas y los niños rusos puedan jugar al fútbol en otras regiones de Europa sería algo positivo”, argumentó el presidente de la FIFA.

Infantino añadió que la FIFA debería considerar modificar sus reglas para que ningún país pueda ser excluido de las competiciones. “En realidad, nunca deberíamos prohibir a un país jugar al fútbol debido a los actos de sus líderes políticos”.

Poco después, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, celebró en una rueda de prensa las palabras de Infantino: “Hace ya mucho tiempo que deberíamos haberlo considerado”.

Choque de opiniones

La federación de fútbol rusa declaró por su parte que “apoya plenamente” la postura de Gianni Infantino.

En cambio, el ministro de Deportes ucraniano, Matvii Bydnyi, calificó en Facebook las declaraciones de Infantino de “irresponsables, incluso infantiles”.

“Mientras los rusos sigan matando a ucranianos y politizando el deporte, su bandera y sus símbolos nacionales no tienen cabida entre quienes respetan valores como la justicia, la honestidad y el juego limpio”, denunció.

El jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, recordó que “679 niñas y niños ucranianos nunca podrán jugar al fútbol: Rusia los ha matado”.

FIFA President Gianni Infantino reacts during the unveiling of the match schedule for the FIFA World Cup 2026 in Washington, D.C., the United States, on Dec. 6, 2025. (Photo by Jia Haocheng/Xinhua via Getty Images)
Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Esta no fue la única opinión polémica de Infantino en sus declaraciones para Sky Sports. En ese mismo espacio se paró en contra del llamado a boicot hecho por Alemania ante las tensiones con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, sede del Mundial 2026.

Estoy en contra de las prohibiciones y de los boicots. Creo que no aportan nada (...) simplemente contribuyen a más odio”, expresó el dirigente franco-suizo. “En nuestro mundo, dividido y agresivo, se necesitan ocasiones para que las personas puedan acudir y reunirse en torno a la pasión”, añadió.

*Con información de la AFP.

