Deportes

Comunicado oficial de Alemania sobre su posible retiro del Mundial 2026: esto dice el gobierno

Continúan las tensiones con Estados Unidos, sede de la Copa del Mundo, por la amenaza del presidente Donald Trump y su deseo de apoderarse de Groenlandia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 5:54 p. m.
Alemania ha ganado cuatro veces la Copa del Mundo organizada por la FIFA.
Alemania ha ganado cuatro veces la Copa del Mundo organizada por la FIFA. Foto: DeFodi Images via Getty Images

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) y la FIFA decidirán con total “autonomía” si boicotean o no el Mundial 2026 organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses tras las amenazas de Donald Trump, indicó el gobierno alemán en un comunicado obtenido por la AFP.

El presidente estadounidense amenaza con apoderarse de Groenlandia y aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen a ese plan.

Una potencia se retiraría del Mundial 2026 y activa las alarmas en FIFA y Estados Unidos: la razón sacude al mundo

Esta evaluación corresponde por tanto a las federaciones implicadas, en este caso la DFB y la FIFA. El gobierno federal acatará esta valoración”, señaló la secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, en un comentario enviado por correo electrónico.

La AFP preguntó al gobierno sobre la posibilidad de un boicot a la Copa del Mundo organizada en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Deportes

Atrevido mensaje para Néstor Lorenzo: Dayro Moreno es la razón y el Mundial 2026 en juego

Deportes

Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

Deportes

La cifra exacta que pagará Vasco da Gama por Marino Hinestroza: supera de lejos a Boca Juniors

Deportes

Outfit de Naomi Osaka fue tendencia mundial en el Australian Open: reveló la sentida razón para usarlo

Deportes

Es un hecho lo de Daniel Muñoz: DT en Crystal Palace confirmó noticia que retumba en Colombia

Ciclismo

Se definió la primera carrera de Nairo Quintana en 2026: confirman la fecha de su debut

Deportes

Juan Carlos Osorio se corona campeón tras 12 años de sequía y saca pecho: “Quiero festejar”

Deportes

Se agotó la paciencia con Hernán Torres: revelan el ultimátum que le cayó en Millonarios

Deportes

Palizas de Alemania y Francia no les alcanzan para el Mundial 2026: definición ajustada en UEFA

Deportes

Portugal y Cristiano hunden a Alemania en Nations League: primer finalista definido

El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables, y no al mundo político”, dijo Schenderlein, miembro de la CDU, el partido conservador del canciller Friedrich Merz.

President Donald Trump waves to the media as he walks on the South Lawn of the White House, Tuesday, Jan. 20, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

¿Un Mundial sin europeos?

En Alemania, gran nación futbolística, se han alzado en los últimos días las primeras voces que evocan un boicot —e incluso un retiro— del Mundial en respuesta a las amenazas del magnate republicano.

“Si Donald Trump lleva a cabo sus amenazas sobre Groenlandia y desencadena una guerra comercial con la UE, me cuesta imaginar que países europeos participen en la Copa del Mundo”, declaró el influyente diputado conservador Roderich Kiesewetter el martes al diario Augsburger Allgemeine.

Trump, el disruptor del mundo: las claves de su primer año y los retos de un 2026 que cambiará el tablero global

Otro diputado de la CDU, Jürgen Hardt, portavoz de su grupo en política exterior, mencionó al diario Bild una “cancelación del torneo” como un “último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump”.

Reclamando una “respuesta unida” de Europa, el diputado socialdemócrata (SPD) Sebastian Roloff mencionó al diario económico Handelsblatt la opción de “considerar renunciar a la participación en la Copa del Mundo”.

El alemán Florian Wirtz, a la izquierda, celebra con Jamal Musiala después de anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA entre Alemania y Hungría en el Merkur Spiel-Arena en Dusseldorf, Alemania, el sábado 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Michael Probst)
Florian Wirtz y Jamal Musiala celebran un gol de Alemania en la Liga de Naciones. Foto: AP

Según una encuesta del instituto Insa para Bild realizada el jueves y el viernes a 1.000 personas, casi la mitad de los alemanes (47%) aprobaría un boicot al Mundial en caso de anexión efectiva de Groenlandia por parte de Washington.

Más de una tercera parte (35%) seguiría oponiéndose.

Cuatro veces campeona del mundo, la selección alemana no ha faltado a un Mundial desde la inmediata posguerra (1950).

Donald Trump muestra una gran cercanía con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le entregó un recién creado Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial en diciembre.

Estados Unidos acogerá la final de la Copa del Mundo y recibirá la mayor cantidad de hinchas que viajarán hasta este lado del planeta para presenciar los 104 partidos.

*Con información de la AFP.

Más de Deportes

Luxembourg, Luxembourg - November 14: David Raum of Germany, Joshua Kimmich of Germany and Florian Wirtz of Germany gestures during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Luxembourg and Germany at Stade de Luxembourg on November 14, 2025 in Luxembourg, Luxembourg. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Comunicado oficial de Alemania sobre su posible retiro del Mundial 2026: esto dice el gobierno

Néstor Lorenzo y el dilema de llevar a Dayro Moreno al Mundial 2026

Atrevido mensaje para Néstor Lorenzo: Dayro Moreno es la razón y el Mundial 2026 en juego

Junior de Barranquilla vuelve al mercado de fichajes por otro central.

Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

Marino Hinestroza celebrando un gol con Atlético Nacional.

La cifra exacta que pagará Vasco da Gama por Marino Hinestroza: supera de lejos a Boca Juniors

Outfit tendencia de Naomi Osaka en el Australian Open 2026

Outfit de Naomi Osaka fue tendencia mundial en el Australian Open: reveló la sentida razón para usarlo

Daniel Muñoz sufrió lesión en Crystal Palace que lo alejó todo diciembre y buena parte de enero de 2026

Es un hecho lo de Daniel Muñoz: DT en Crystal Palace confirmó noticia que retumba en Colombia

Movistar Team�s Colombian rider Nairo Quintana looks on from the sign-in podium ahead of the 119th edition of the Giro di Lombardia (Tour of Lombardy), a 238km cycling race from Como to Bergamo on October 11, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Se definió la primera carrera de Nairo Quintana en 2026: confirman la fecha de su debut

Juan Carlos Osorio levantando el título de la Super Copa Grão-Pará

Juan Carlos Osorio se corona campeón tras 12 años de sequía y saca pecho: “Quiero festejar”

Hernán Torres, director técnico de Millonarios FC

Se agotó la paciencia con Hernán Torres: revelan el ultimátum que le cayó en Millonarios

Leonardo Uranga, el periodista que le dio con todo a Juan Fernando Quintero.

Periodista argentino ninguneó a Juan Fernando Quintero y levantó tierrero: “Me dio vergüenza ajena”

Noticias Destacadas