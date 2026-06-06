Golazo de Estados Unidos a Alemania va camino al Puskás: Antonee Robinson calienta la previa al Mundial

Aunque Alemania venció por 2-1 a Estados Unidos, este sábado 6 de junio, la selección norteamericana anotó un golazo que se volvió tendencia internacional y calentó la previa al Mundial 2026. ¿El autor? Antonee Robinson.

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Corrían el minuto 36 del primer tiempo, cuando la defensa alemana despejó un tiro de esquina en contra que había cobrado Estados Unidos. Tras el despeje, el balón tomó dirección al borde del área y Antonee Robinson, sin dejarla caer, le pegó de zurda y la clavó al ángulo izquierdo del guardameta alemán, Oliver Baumann.

¡GOL E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R DE USA A ALEMANIA! 🥵



Antonee Robinson la prendió perfecto para empatarlo



¡UNA PINTURA!



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Los aficionados en redes sociales no ocultaron la emoción por el gol. De hecho, seguramente será tenido en cuenta entre los mejores goles del año en el célebre premio Puskás que entrega Fifa al mejor tanto de la temporada.

Con la anotación, Robinson empieza a calentar el arranque del Mundial 2026, mismo que iniciará el próximo jueves 11 de junio y que tendrá la atención plena del planeta en los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Los goles del amistoso entre Estados Unidos y Alemania en Chicago

Havertz abrió el marcador con sólo dos minutos de juego en el Soldier Field y dio el pase del segundo gol, de Leroy Sané, en el 57′.

¡NI SE HABÍAN SENTADO ALGUNOS HINCHAS!👀



Kai Havertz abre la cuenta para los teutones contra Estados Unidos. ¡Que alguien les avise que ya empezó el juego!😳 pic.twitter.com/EfkGIqHhKd — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 6, 2026

El punta del Arsenal sonrió de nuevo una semana después de perder la final de la Liga de Campeones de Europa ante el Paris Saint-Germain.

Luego llegó el ya mencionado tanto de Robinson y con la intensidad que le reclama su entrenador, Mauricio Pochettino, Estados Unidos presionó a la Mannschaft hasta la recta final del encuentro.

Pero la falta de pegada del ataque liderado por Christian Pulisic volvió a condenar al Team USA, como le ocurrió en los ensayos de marzo ante Portugal y Bélgica.

Empujada por los 63.636 aficionados de Chicago, Estados Unidos buscó el empate con disparos de Joe Scully y Brenden Aaronson que pusieron en aprietos a Oliver Baumann, el arquero otra vez elegido por el técnico Julian Nagelsmann.

En los descuentos, jugadores de ambos equipos se enzarzaron en una fuerte discusión tras una dura entrada del estadounidense Tim Weah a David Raum.

Ya a los 57′ del segundo tiempo, Leroy Sané puso el 2-1 definitivo para una Selección de Alemania llamada a figurar en la venidera cita orbital.

¡GRAN JUGADA QUE TERMINA EN GOL DE LEROY SANÉ! ⚽



Alemania retoma la ventaja ante Estados Unidos 🔥



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“Los muchachos lo afrontaron como si fuera una final de la Copa del Mundo, y creo que eso es lo que queríamos ver”, declaró el mediocampista local Tyler Adams. “Recibir un gol tan temprano en un partido como este siempre lo va a hacer difícil, pero el carácter que mostramos, la energía, la resistencia”.

*Con información de AFP