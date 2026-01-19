Una potencia se retiraría del Mundial 2026 y activa las alarmas en FIFA y Estados Unidos: la razón sacude al mundo

El Mundial 2026 a pocos meses de disputarse y una potencia parece meditar y no presentarse en suelo norteamericano. La FIFA y todos los aficionados en el planeta cuentan con esta nación en la máxima cita, pero hay serias razones que le estarían llevando a dejar a un lado la preparación y participación. Sientan postura por situaciones que están marcando la agenda política.

Cabe recordar que el Mundial 2026 tiene nuevo formato y una ronda más tras la fase de grupos, pues el número de clasificados pasó de 32 a 48, aún faltando seis equipos por confirmarse en el repechaje FIFA que se jugará semanas antes de que comience el primer partido, México vs. Sudáfrica, el 11 de junio a las 2:00 pm de Colombia.

El equipo que está tomando postura es la Selección Alemania, que lo pensaría dos veces para presentarse en el Mundial 2026. La drástica posición tendría efecto por algunos políticos alemanes que están en contra de la presión que Estados Unidos genera en Groenlandia.

Una mujer camina frente a la bandera nacional de Groenlandia en Nuuk, la capital de la isla. Foto: AP

Y es que la agenda del presidente Donald Trump se ve bastante ocupada por estos días por los temas de política internacional que está enfrentando. Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, los ojos estadounidenses giraron hacia Groenlandia y el deseo que tienen que la enorme isla de territorio danés sea un estado más de la potencia norteamericana.

Alemania no jugaría el Mundial 2026 por tensiones políticas

Estados Unidos insiste que Groenlandia debe anexarse a su territorio por temas de seguridad nacional. Donald Trump va en serio con esta medida y ya impuso aranceles del 10% a ocho países de Europa que se oponen a que la isla danesa sea ocupada por el gigante norteamericano. Dinamarca, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Alemania hacen parte de la lista del castigo por rechazar la propuesta.

Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk. Foto: AP

Tras la férrea postura de Estados Unidos y declarar el aumento arancelario para sus detractores, en Alemania reaccionaron. Jürgen Hardt, un reconocido político alemán, miembro de la Unión Demócrata Cristiana y muy cercano al canceller alemán Friedrich Merz, dijo en BILD que retirarse del Mundial 2026 es el último recurso para que Trump “entre en razón” con sus intenciones en Groenlandia.

La baja de la Selección Alemania sería un verdadero descalabro para la FIFA y el mismo Estados Unidos, pues la potencia europea suma millones de seguidores y es uno de los equipos más laureados de la historia. Ha ganado cuatro Mundiales (1954,​​​​ 1974,​​ 1990​​ y 2014).

“Retirarse del torneo, sin embargo, solo se consideraría como último recurso para que Trump entre en razón en el tema de Groenlandia. Tenemos confianza en que alcanzaremos un entendimiento común en materia de seguridad dentro de la OTAN con respecto a la cuestión de Groenlandia”, dijo Hardt en BILD.