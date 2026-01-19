Deportes

Una potencia se retiraría del Mundial 2026 y activa las alarmas en FIFA y Estados Unidos: la razón sacude al mundo

Una potencia del fútbol, con varios Mundiales ganados a lo largo de su historia, estaría planeando no presentarse al Mundial 2026 por delicadas razones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

19 de enero de 2026, 10:16 p. m.
Donald Trump y Gianni Infantino.
Donald Trump y Gianni Infantino. Foto: Getty Images

El Mundial 2026 a pocos meses de disputarse y una potencia parece meditar y no presentarse en suelo norteamericano. La FIFA y todos los aficionados en el planeta cuentan con esta nación en la máxima cita, pero hay serias razones que le estarían llevando a dejar a un lado la preparación y participación. Sientan postura por situaciones que están marcando la agenda política.

Cabe recordar que el Mundial 2026 tiene nuevo formato y una ronda más tras la fase de grupos, pues el número de clasificados pasó de 32 a 48, aún faltando seis equipos por confirmarse en el repechaje FIFA que se jugará semanas antes de que comience el primer partido, México vs. Sudáfrica, el 11 de junio a las 2:00 pm de Colombia.

El equipo que está tomando postura es la Selección Alemania, que lo pensaría dos veces para presentarse en el Mundial 2026. La drástica posición tendría efecto por algunos políticos alemanes que están en contra de la presión que Estados Unidos genera en Groenlandia.

Una mujer camina frente a la bandera nacional de Groenlandia en Nuuk, la capital de la isla.
Una mujer camina frente a la bandera nacional de Groenlandia en Nuuk, la capital de la isla. Foto: AP

Y es que la agenda del presidente Donald Trump se ve bastante ocupada por estos días por los temas de política internacional que está enfrentando. Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, los ojos estadounidenses giraron hacia Groenlandia y el deseo que tienen que la enorme isla de territorio danés sea un estado más de la potencia norteamericana.

Deportes

La tabla de la Liga tras la fecha 1: Doblete de Dayro Moreno retumba ante el amargo debut de Junior, Cali y Millonarios

Deportes

Descenso de la Selección Colombia en el primer ranking Fifa de 2026 tiene explicación: ¿afecta para el Mundial?

Deportes

Fuad Char le cierra la puerta a James Rodríguez en Junior: reveló detalle “para el olvido” que dañó todo

Deportes

Ultimátum a Sebastián Villa: Rivadavia lo puso a correr por su fichaje a River o Cruz Azul

Deportes

Conmoción con Vinícius en Real Madrid: filtran decisión que habría tomado para su futuro

Deportes

Fuad Char dijo cuál es el mejor equipo del fútbol colombiano: “Tratamos de imitarlos”

Deportes

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

Deportes

Óscar Córdoba se la juega y sorprende con predicción sobre futuro de la Selección Colombia en Mundial 2026: “Bombos y platillos”

Deportes

Miroslav Klose se arriesga y dice quién le quitará el récord como goleador histórico de los mundiales: “Estoy seguro”

Deportes

Agonía para Jefferson Lerma: en Crystal Palace no va más y futuro para el Mundial 2026 alarma

Alemania no jugaría el Mundial 2026 por tensiones políticas

Estados Unidos insiste que Groenlandia debe anexarse a su territorio por temas de seguridad nacional. Donald Trump va en serio con esta medida y ya impuso aranceles del 10% a ocho países de Europa que se oponen a que la isla danesa sea ocupada por el gigante norteamericano. Dinamarca, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Alemania hacen parte de la lista del castigo por rechazar la propuesta.

Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk.
Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk. Foto: AP

Tras la férrea postura de Estados Unidos y declarar el aumento arancelario para sus detractores, en Alemania reaccionaron. Jürgen Hardt, un reconocido político alemán, miembro de la Unión Demócrata Cristiana y muy cercano al canceller alemán Friedrich Merz, dijo en BILD que retirarse del Mundial 2026 es el último recurso para que Trump “entre en razón” con sus intenciones en Groenlandia.

La baja de la Selección Alemania sería un verdadero descalabro para la FIFA y el mismo Estados Unidos, pues la potencia europea suma millones de seguidores y es uno de los equipos más laureados de la historia. Ha ganado cuatro Mundiales (1954,​​​​ 1974,​​ 1990​​ y 2014).

“Retirarse del torneo, sin embargo, solo se consideraría como último recurso para que Trump entre en razón en el tema de Groenlandia. Tenemos confianza en que alcanzaremos un entendimiento común en materia de seguridad dentro de la OTAN con respecto a la cuestión de Groenlandia”, dijo Hardt en BILD.

Más de Deportes

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas.

La tabla de la Liga tras la fecha 1: Doblete de Dayro Moreno retumba ante el amargo debut de Junior, Cali y Millonarios

Copa Africana de Naciones: la razón por la que la Selección Colombia cayó en el primer rankig Fifa de 2026.

Descenso de la Selección Colombia en el primer ranking Fifa de 2026 tiene explicación: ¿afecta para el Mundial?

Donald Trump y Gianni Infantino.

Una potencia se retiraría del Mundial 2026 y activa las alarmas en FIFA y Estados Unidos: la razón sacude al mundo

Fuad Char cuenta lo que hizo James Rodríguez, en la negociación con Junior, que no le gustó. Puerta cerrada para el 10.

Fuad Char le cierra la puerta a James Rodríguez en Junior: reveló detalle “para el olvido” que dañó todo

Sebastián Villa ha sonado en el mercado de fichajes para salir de Independiente Rivadavia.

Ultimátum a Sebastián Villa: Rivadavia lo puso a correr por su fichaje a River o Cruz Azul

Vinicius Junior atraviesa un momento tenso en Real Madrid

Conmoción con Vinícius en Real Madrid: filtran decisión que habría tomado para su futuro

Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla.

Fuad Char dijo cuál es el mejor equipo del fútbol colombiano: “Tratamos de imitarlos”

Alfredo Morelos está de regreso en los entrenamientos con Atlético Nacional.

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

Marino Hinestroza estaría de regreso a Brasil, luego de haber jugado en Palmeiras

Vuelco al fichaje de Marino Hinestroza: no iría a Boca Juniors y estaría firmando por este club

Junior de Barranquilla sufre baja al inicio de 2026

Lesión golpea a Junior: titular se va de grave parte médico y estaría más de 2 meses de baja

Noticias Destacadas