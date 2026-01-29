Vuelve Jhon Jáder Durán a ser tema central de conversación. Su presente en Turquía no es el más relevante y desde las ligas top de Europa lo buscarían para hacer un fichaje que retumbaría fuerte en Colombia de cara al Mundial 2026.

En las últimas horas, desde el Viejo Continente se supo que uno de los más poderosos de la Serie A de Italia hizo una oferta inicial por el delantero de 22 años.

Yağız Sabuncuoğlu, periodista, en exclusiva reveló el nombre del grande del Calcio que regresaría a la élite al goleador nacional. “Juventus ha hecho una oferta oficial por Jhon Durán, que juega en el Fenerbahçe”, aseveró.

Jhon Jáder Durán, delantero de Fenerbahce y la Selección Colombia. Foto: Anadolu via Getty Images

Información de Jhon Jáder Durán y Juventus Foto: Captura X (Yağız Sabuncuoğlu)

Más allá de esa información, no se conocen otros reportes adicionales que lleguen a dar detalles del posible traspaso para el jugador que surgió en la cantera de Envigado.

En caso de que esto se corrobore y las negociaciones se encaminen, Durán caería parado en su carrera profesional luego de tener un bajón tras salir de Aston Villa al Al Nassr de Arabia Saudita y recalar en Fenerbahçe de Turquía.

Presente irregular y polémico

En la campaña 2025-2026 las cosas no han salido como se espera para Durán. Desde el año anterior acarreó una lesión de consideración, que le significó una extensa recuperación para volverlo a ver en campo.

Después de pasar ese martirio vivido, logró jugar un total de 21 partidos en cuatro competencias distintas. Por Superliga se presentó 10 veces, en Europa League cuatro, la misma cantidad en Champions. A nivel local, en Copa y Supercopa de Turquía acumula tres juegos.

Jhon Jáder Durán salvó el clásico de Galatasaray vs. Fenerbahce. Foto: NurPhoto via AFP

En cuanto a goles, luego de la lesión llegaron algunos, pero de manera esporádica. A la hora de hacerle un conteo, logró marcar cinco, lo que demuestra un nivel medio tirando a bajo para Durán.

Adicional a eso que sucede en lo deportivo, también se suma que las relaciones con los dirigentes del equipo de Estambul no transitan por su mejor momento. Justo por esto, los altos mandos se abrieron a la posibilidad de una salida del cafetero hacia otro destino.

En medio de lo que parece ser un ambiente tenso, se supo hace un día nada más que Durán no fue convocado a la última fecha de Europa League, luego de presentar supuestas molestias en uno de sus pies.

Aunque podría ser verídica la nueva afección para Jhon Jáder, desde Turquía también precisan que se pudo tratar de una oferta que llegó a Fenerbahçe. De ser así, el club y el jugador frenarían su actividad para evaluar la posibilidad de su salida.

Dicho esto, en principio, un ofrecimiento de Juventus por Durán tomaría forma y habría que revisarse en los próximos días si el ariete tiene un nuevo salto para su carrera profesional. Quien más se vería beneficiado en caso de ir a la Vecchia Signora sería el mismo Jhon, que apunta a tomar su mejor forma para no quedarse fuera de la Selección Colombia que irá al Mundial.