Fabrizio Romano da pistas sobre el futuro de Jhon Durán en Europa: Importante novedad que lamentan en Fenerbahçe

Jhon Durán está a préstamo en Fenerbahçe de Turquía, pero su situación puede llevarlo a otro club en la última hora del mercado de pases en Europa. El atacante colombiano tiene pactado el acuerdo con el Fenerbahçe hasta junio de 2026 y está en carrera de volver a convencer al técnico Néstor Lorenzo y así intentar meterse en la convocatoria definitiva de la Selección Colombia para la Copa Mundo.

Cabe recordar que Jhon Durán tiene contrato hasta junio de 2030 con Al-Nassr de Arabia Saudita, donde jugó algunos meses con Cristiano Ronaldo tras ser transferido desde el Aston Villa. En Premier League no habría logrado convencer y su mala actitud lo habría llevado al exilio y al descarte del técnico Unai Emery. Por si fuera poco, estar con CR7 fue una oportunidad que tampoco aprovechó.

Pese a la situación, volvió a ver luz tras la confianza del Fenerbahçe turco y allí intenta mantenerse en la titular, pese a que tendría disparos de ira que le dejan mal parado en la hinchada de Estambul. Mientras sigue en carrera en el fútbol turco, Fabrizio Romano se pronunció y dejó claro que el atacante tiene mercado.

Jhon Jáder Durán, delantero de Fenerbahce y la Selección Colombia. Foto: Anadolu via Getty Images

Romano es experto en mercado de pases y tiene más de 26 millones de seguidores en la red social X. Este 27 de enero, Fabrizio se pronunció y lanzó una gran novedad que tiene que ver con Jhon Durán y su carrera deportiva en el viejo continente.

Jhon Durán cambiaría de club en los próximos días

En el reporte de Romano se indica que el jugador despertó el interés de varios clubes de Europa tras la temporada en Fenerbahçe y podría ser fichaje de última hora. Se cree que varios equipos hacen sondeos y han preguntado sobre las pretensiones de Durán. En días pasados, se habló de que el Napoli de la Serie A de Italia estaría interesado.

“Varios clubes europeos han mostrado interés en Jhon Durán en los últimos días como posible fichaje de última hora. La decisión depende del Fenerbahçe y de Durán, pero los clubes están interesados ​​y ya están haciendo consultas esta semana", escribió Fabrizio Romano en la red social X.

Pantallazo X: @FabrizioRomano Foto: Pantallazo X: @FabrizioRomano

Es la muestra de que el jugador tiene mercado más allá de su actitud y mal carácter, que le ha traído problemas en Inglaterra y el Medio Oriente. Por otra parte, Durán hace carrera por volver a la Selección Colombia en un puesto que, al menos en la convocatoria, no tiene asegurado.

Desde junio de 2025, tras el juego con Perú por Eliminatorias, no hace acto de presencia. Luego fue desconvocado, antes del partido con Argentina, en medio de fuertes polémicas y agarrones con el DT.