Club campeón de Serie A estaría sondeando a Jhon Durán: fuerte interés se conoce antes del Mundial 2026

Jhon Durán parece disfrutar su préstamo en Fenerbahçe de Turquía. Sin embargo, allí jugará hasta junio de 2026, cuando se acabe la cesión y tenga que regresar al club donde tiene contrato hasta junio de 2030: Al-Nassr de Arabia Saudí.

Pero Jhon Durán tiene mercado, y el interés de varios equipos en tenerlo es público desde hace varios meses. El paso del delantero colombiano por Aston Villa, en Premier League, puso los reflectores encima.

En pleno enero de 2026, informan desde Italia que Napoli estaría interesado en adquirir a Jhon Durán. Se desconoce si en préstamo o transferencia completa, pero parece que el equipo Azzurri sondea al cafetero de 22 años desde hace varias semanas.

¿Jhon Durán al Napoli? Desde Italia dan información al respecto. Foto: Getty Images y escudo oficial del Napoli.

“Napoli haría cualquier cosa por tener a Jhon Durán”

Así lo reporta el medio ll Mattino: “Otro delantero que gusta a Manna juega en Fenerbahçe, pero es propiedad del Al-Nassr Saudí: Jhon Durán, un colombiano nacido en 2003. El Napoli haría cualquier cosa por tenerlo y su nombre nunca ha sido borrado de la lista de deseos de la Azzurri”.

Giovanni Manna es el director deportivo del Napoli, equipo que es vigente campeón de la Serie A (2024-2025) y que en la actual tabla de posiciones marcha tercero con 43 puntos, a seis del líder Inter.

Eso quiere decir que las actuaciones de Jhon Durán, en los meses que lleva en Fenerbahçe, han sido suficientes para despertar el interés de las ligas top de Europa. Italia, repleta de equipos tradicionales, siempre entra en el top de las ligas de primer nivel en el viejo continente.

Cuando Al-Nassr compró a Jhon Durán, en enero de 2025, lo hizo por cerca de 77 millones de euros. El cuadro saudí pediría una cifra similar al equipo que se quiera hacer con los servicios del delantero cafetero.

En Al-Nassr, Jhon Durán jugó con Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Jhon Durán, pendiente de regresar a Selección Colombia

La última vez que Jhon Durán fue llamado a la Selección Colombia, por el técnico Néstor Lorenzo, fue en junio de 2025. En aquella oportunidad jugó apenas 45′ ante Perú por eliminatorias, salió sustituido en medio de polémicas y después apareció como desconvocado en el siguiente juego, ante Argentina.

Desde ese momento y hasta hoy, Jhon Durán no volvió a ser tenido en cuenta en Selección Colombia. Ni por eliminatorias ni por amistosos, la ausencia del joven delantero, ya sea por lesión o falta de ritmo, siempre es tema de conversación.

Jhon Durán tiene cerca de seis meses para seguir recuperando nivel, en Fenerbahçe, y poder estar entre los elegibles de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.