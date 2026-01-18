Deportes

Club campeón de Serie A estaría sondeando a Jhon Durán: fuerte interés se conoce antes del Mundial 2026

Podría ser la oportunidad para que Jhon Durán regrese a las grandes ligas europeas: un histórico de la Serie A le seguiría los pasos.

Redacción Deportes
18 de enero de 2026, 9:13 p. m.
Jhon Durán estaría siendo sondeado desde un histórico de la Serie A.
Jhon Durán estaría siendo sondeado desde un histórico de la Serie A. Foto: Getty Images

Jhon Durán parece disfrutar su préstamo en Fenerbahçe de Turquía. Sin embargo, allí jugará hasta junio de 2026, cuando se acabe la cesión y tenga que regresar al club donde tiene contrato hasta junio de 2030: Al-Nassr de Arabia Saudí.

Pero Jhon Durán tiene mercado, y el interés de varios equipos en tenerlo es público desde hace varios meses. El paso del delantero colombiano por Aston Villa, en Premier League, puso los reflectores encima.

En pleno enero de 2026, informan desde Italia que Napoli estaría interesado en adquirir a Jhon Durán. Se desconoce si en préstamo o transferencia completa, pero parece que el equipo Azzurri sondea al cafetero de 22 años desde hace varias semanas.

¿Jhon Durán al Napoli? Desde Italia dan información al respecto.
¿Jhon Durán al Napoli? Desde Italia dan información al respecto. Foto: Getty Images y escudo oficial del Napoli.

“Napoli haría cualquier cosa por tener a Jhon Durán”

Así lo reporta el medio ll Mattino: “Otro delantero que gusta a Manna juega en Fenerbahçe, pero es propiedad del Al-Nassr Saudí: Jhon Durán, un colombiano nacido en 2003. El Napoli haría cualquier cosa por tenerlo y su nombre nunca ha sido borrado de la lista de deseos de la Azzurri”.

