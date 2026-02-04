Destapan el reemplazo de Jhon Jáder Durán en Fenerbahce: la rompió junto a Luis Díaz

Fenerbahce busca el reemplazo de Jhon Jáder Durán y se fija en Darwin Núñez, delantero uruguayo de 26 años y recordado por su paso en Liverpool de Inglaterra. Allí compartió camerino y tuvo actuaciones destacadas junto al colombiano Luis Díaz.

Luis Díaz y Darwin Núñez juntos en Liverpool. Foto: Getty Images

Los reportes llegan desde la propia prensa uruguaya, y se vienen horas claves. Darwin Núñez llegaría a Fenerbahce para suplir el puesto que dejó Jhon Jáder Durán. El colombiano, tal como cuentan desde Europa, está muy cerca de ser nuevo jugador del Zenit de Rusia.

Pero Fenerbahce no solo sufre la salida de Jhon Jáder Durán, sino también la de Youssef En-Nesyri. Como ambos son delanteros, la búsqueda de un atacante se hace fundamental para el equipo de Turquía.

Darwin Núñez a Fenerbahce: “Préstamo con opción de compra”

Así lo reveló Montevideo Portal: “Fenerbahce, que acaba de sumar al francés N’Golo Kanté y de vender a Youssef En-Nesyri a Al-Ittihad, busca un sustituto para el marroquí en la delantera y propuso un préstamo con opción de compra por Núñez, quien vería con buenos ojos el cambio de equipo pensando en recuperar su nivel de cara a la Copa del Mundo”.

De Jhon Jáder Durán a Darwin Núñez: el movimiento que estaría haciendo Fenerbahce. Foto: Getty Images

Las horas que vienen son claves, tomando en cuenta que Darwin Núñez es uno de los delanteros sudamericanos más mediáticos. En caso de darse, llegaría a uno de los equipos más competitivos y que siempre da de qué hablar en Turquía: Fenerbahce.

Darwin Núñez y Luis Díaz: dupla de oro en Liverpool

Luis Díaz y Darwin Núñez dejaron noches memorables en Anfield. Armaron una dupla letal en Liverpool, que también tenía que ver con otros grandes nombres en ataque como el del egipcio Mohamed Salah.

Sin embargo, los caminos entre el uruguayo y el colombiano se separaron a mediados de 2025: Luis Díaz se fue al Bayern Múnich y Darwin Núñez arribó al Al-Hilal saudí. Ambos siguen allí actualmente, para febrero de 2026.

Ahora bien, la llegada de Karim Benzema al Al-Hilal parece abrir la puerta para que Darwin Núñez busque minutos y buen rendimiento en otro lado. Más aún, con el Mundial 2026 a menos de cuatro meses de arrancar y la necesidad de mostrarse como elegible para el técnico de los charrúas, Marcelo Bielsa.

Según Transfermarkt, Darwin Núñez tiene un valor en el mercado actual de 35 millones de euros. Sin embargo, hace un par de meses, cuando Al-Hilal se lo compró a Liverpool, lo hizo por un total de 53 millones de euros.