Karim Benzema cambia de equipo y sacude el mercado saudí: deja Al-Ittihad

El delantero francés Karim Benzema dejó de ser jugador del Al‑Ittihad para fichar por otro club saudita, Al-Hilal, actual líder del campeonato, con el que firmó un contrato de un año y medio, anunció este lunes el club de Riad.

La antigua estrella del Real Madrid y Balón de Oro 2022, de 38 años, llega a su nuevo equipo con la carta de libertad.

Benzema ha marcado 8 goles en 14 partidos esta temporada.

"كريــم" في معقل "الزعيـم" ☝️💙 pic.twitter.com/7cXLM7L2p4 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 2, 2026

Al-Hilal anuncia su flamante refuerzo

Por medio de los canales oficiales del club saudí, escriben: “La dirección del Club Al-Hilal, encabezada por Su Alteza el Príncipe Nawaf bin Saad, ha completado los trámites para la firma del contrato de traspaso del astro francés, Karim Benzema, al primer equipo de fútbol del Al-Hilal por un periodo de un año y medio, en un acuerdo de transferencia gratuita”.

Y añaden: “Benzema es uno de los jugadores más destacados del mundo, habiendo contribuido a la conquista de 34 títulos con los clubes que ha representado, destacando el Mundial de Clubes (5 veces), la Champions League (5 veces) y la Liga Española (4 veces) con el Real Madrid. También ganó la Liga francesa (4 veces) con el Lyon. Benzema también ha participado con la selección francesa en 97 partidos internacionales, entre los que ganó la Liga Europea de Naciones y participó en el Mundial“.

Benzema no renuncia a la Selección de Francia

Puede que el cambio de Benzema también esté relacionado con un interés genuino en regresar a la Selección de Francia. Parecía que su adiós era definitivo, pero en diciembre de 2025 habló con L’Equipe y dejó la puerta abierta.

“Si me dices que vaya con la selección de Francia para jugar un Mundial y yo te digo que no, soy un mentiroso. Yo soy un futbolista. Así que juego al fútbol. Cuando me llaman, voy, juego”, afirmó Benzema.

Y añadió: “Me gusta el fútbol y me gusta ganar. Me gustan los trofeos. Es lo que más me importa. Si me llaman a la selección, voy para jugar al fútbol. Y ahí se acaba”.

Karim Benzema en la Selección de Francia. Foto: Getty Images

Eso sí, La carrera internacional de Benzema ha tenido numerosos altibajos bajo la era del seleccionador francés, Didier Deschamps.

*Con información de AFP.