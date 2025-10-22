Pasó por tercera vez con Luis Díaz: se la aplicaron con Bayern Múnich en Champions League

Luis Díaz sigue siendo uno de los inamovibles de Bayern Múnich en las nóminas titulares, bien sea para Bundesliga, o Champions League.

Este miércoles, 22 de octubre, volverá a ser titular con los germanos, quienes reciben al Brujas, de Bélgica, en la fecha 3.

🚨 𝑳𝒊𝒏𝒆-𝑼𝒑 𝑫𝒓𝒐𝒑



So starten wir ins Spiel gegen Brügge. 💫 #FCBBRU pic.twitter.com/2uLjSn3KBl — FC Bayern München (@FCBayern) October 22, 2025

Sus colegas con los que compartirá el ataque serán los mismos de siempre: el francés, Michael Olise, y el inglés, Harry Kane.

Lucho intentará ante los belgas cortar una racha negativa por no haber podido marcar en lo que va de la Liga de Campeones.

Frente a Chelsea, en el debut, estuvo cerca de lograr su cometido, pero no estuvo fino ante el arco rival.

En la segunda fecha, cuando se midió con el Pafos FC, en condición de visita, tan solo estuvo un tiempo en el campo, y eso redujo sus chances de anotar.

Por Bundesliga también ha estado ausente tras el doblete que marcó al inicio de este mes. Después vino el llamado de la Selección Colombia, donde anotó en la goleada a México.

El Bayern necesita nuevamente de esos tantos de Lucho para seguir con puntaje perfecto en la tabla de posiciones de Champions.

En días pasados ante Borussia Dortmund, el guajiro se comportó a la altura, estuvo preocupado por las tareas que le encomendaron y salió elogiado.

Kane y Upamecano resaltan a Díaz

Harry Kane es otra de las grandes estrellas del Bayern Múnich que, en reiteradas ocasiones, ha sido generoso con Lucho.

“Ha tenido un gran comienzo de temporada. Creo que es muy efectivo en las zonas de peligro”, dijo del aporte que les brinda Díaz al equipo en la delantera.

“Trabaja duro por el equipo, defiende por el equipo. Tiene una gran actitud”, le reconoció el inglés al extremo guajiro.

Ha sido tal la forma de acoplarse del cafetero en su nuevo equipo, que Harry cree que los éxitos llegarán a lo largo de la temporada 2025-2026.

“Sí, ha sido un placer compartir el campo con él hasta ahora este año y, bueno, habrá muchos más buenos momentos juntos y grandes partidos juntos”, añadió.

Al término del partido, el galo aseveró que la victoria ajustada ante el clásico rival se dio por un trabajo conjunto.

“Creo que hoy hemos demostrado que somos un equipo, porque en la segunda mitad teníamos que defender juntos”, analizó.

Después de ello, mencionó el despliegue físico del goleador, así como también del extremo, quienes no bajaron el ritmo a pesar de estar ya cerca del final del partido.