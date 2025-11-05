Luis Díaz salió a hablar: dejó mensaje un día después de ser expulsado en Champions League

Desde el pasado martes no ha parado de sonar el nombre de Luis Díaz. El colombiano tuvo una noche particular en Champions League con Bayern Múnich.

En menos de 45 minutos pasó de ser héroe de su club por dos goles ante PSG, a villano por la expulsión luego de una falta desafortunada contra Achraf Hakimi.

Luis Díaz saliendo directo a las duchas tras recibir roja en Champions League | Foto: Getty Images

Después de todo el revuelo que generó dicha situación en Europa, solo hasta las primeras horas de Colombia, este miércoles el atacante rompió el silencio.

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor y lo peor”, explicó en un mensaje consignado a través de su cuenta personal de Instagram.

Posterior a ello, se mostró afectado por ver la tarjeta roja: “Me entristeció no poder terminar el partido con mis compañeros, pero estoy orgulloso de su increíble esfuerzo”.

Y para terminar, dejó consignado una dedicatoria al rival que se fue entre lágrimas tras el forcejeo desafortunado que tuvieron ambos en el campo del Parque de los Príncipes.

“Le deseo a Hakimi una rápida recuperación para que pueda volver pronto al campo”, indicó.

Múltiples reacciones se produjeron tras este pronunciamiento por parte de Díaz. Fueron más de 16 mil comentarios los que se alojaron en la publicación de este miércoles, 5 de noviembre.

En su gran mayoría los que escribieron fueron jugadores y exjugadores nacionales, quienes le resaltaron el haber marcado doblete en un escenario como la Champions League.

Reconocimientos desde Bayern a Díaz

Max Eberl, director general deportivo del Bayern, fue uno de los que también salió a hablar tras lo sucedido con Lucho en París.

Este no puntualizó sobre la expulsión, sino sobre la actitud que tuvo el colombiano y cómo aportó, aun sin estar en el campo, para la victoria en suelo francés.

Reacción de Díaz tras ser expulsado en Bayern gustó a los directivos. | Foto: Getty Images via AFP

“Después del partido, se quedó en el vestuario chocando las manos con todos. Eso demuestra nuestro espíritu de equipo: él está agradecido al equipo, pero el equipo también le está agradecido a él por los dos goles”, relató.

Otra voz referente del plantel alemán que se pronunció fue la de Joshua Kimmich. Este sí dio cuenta de cómo se encontraba Díaz, pocos minutos después de recibir tarjeta roja.

“Estaba especialmente desanimado en el descanso porque sabía que sería difícil para nosotros (jugar con diez hombres)”, confesó.

Para uno de los capitanes del cuadro de Múnich, el resultado final con victoria a su favor hizo que el ánimo de generalizado estuviera por lo alto.

“Después del partido, estaba muy contento, y nosotros también, por supuesto”, sumó.