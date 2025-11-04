Suscribirse

Harry Kane se paró en la raya por Luis Díaz: esto dijo tras la roja en Champions League

Un mensaje certero lanzó el atacante y compañero del colombiano luego de la expulsión que vivió ante PSG.

Redacción Deportes
5 de noviembre de 2025, 3:53 a. m.
Harry Kane libró de responsabilidad a Luis Díaz de la lesión de Hakimi, en Champions League

Noche de contrastes para Luis Díaz en Champions League. El colombiano marcó doblete ante el vigente campeón de la competencia, pero se fue expulsado antes del cierre del primer tiempo en el Parque de los Príncipes.

Una acción infortunada del extremo contra su rival, Achraf Hakimi, propició que el juez central revisara el VAR, para posteriormente mostrarle la tarjeta roja al marcado con la camiseta 14.

A pesar de la protesta de los compañeros del cafetero, el mismo Lucho, entre otros que estaban en el campo de juego, la decisión no se pudo reversar.

Luis Díaz saliendo directo a las duchas tras recibir roja en Champions League

Ante la ajustada acción que se dio en el Parque de los Príncipes, la polémica se abrió y dio para varios pronunciamientos en Europa.

Uno que habló en zona mixta postpartido fue el socio al ataque del cafetero, Harry Kane, el cual le quitó la responsabilidad al del Bayern Múnich.

Contexto: Lo levantó de la silla: Luis Díaz asombró compañero del Bayern con esto que hizo; video

De manera muy contundente se le vio al inglés responder que -para su consideración- no se trató de una acción en la que el colombiano tuviese la responsabilidad que le estaban tratando de atribuir.

“Es muy duro y desafortunado, pero Lucho estaba tratando de sacar la pelota y el jugador de ellos (Hakimi) tenía el pie en medio y le quedó atrapado bajo la pierna de él", dijo zafando de culpabilidad a Díaz.

Por la misma línea, Kane se extendió sobre el mismo tema al decir que “eso es parte del fútbol. Es una lástima, por supuesto, cuando un jugador se lesiona de esta forma”.

Según lo han dicho los reportes preliminares, el marroquí podría padecer una lesión que le implique una recuperación de meses en caso de haber algún tipo de rotura en el tobillo.

Sin comparar situaciones, Harry recordó que ante el mismo rival el conjunto bávaro vivió el infortunio de un joven talento alemán.

Jamal Musiala sufrió dura lesión en el Bayern vs. PSG, durante el Mundial de Clubes.

“Nos pasó lo mismo en el Mundial de Clubes, cuando Musiala se rompió la pierna por la misma situación y allí no pasó nada”, mandó con intensiones de equiparar cargas.

Aunque el incidente que se dio en París fue crucial para el partido, los rojos no bajaron el ritmo para mantener la ventaja de Díaz ya les había dado en los 45′ iniciales.

”Fue una jugada dura, obviamente cambió todo el partido, pero no dejamos que eso nos detuviera y encontramos el camino para ganar de todas formas”, concluyó tras el 1-2 final.

Contexto: ¿Subestimó Liverpool a Luis Díaz?: Voz autorizada aniquila al club inglés por venta al Bayern

Kompany respaldó a Díaz

Ante los medios de comunicación, el entrenador que dirige al guajiro también recalcó que no se trató de una situación con maldad, sino algo con una alta carga de infortunio.

“Él no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido”, dijo el belga.

Al parecer, la jugada no fue clara para ninguno de los que estaban cerca, y juzgarla, menos: "En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad".

Para terminar, el entrenador de Díaz lanzó un mensaje de aliento al rival del cual se espera un reporte médico oficial: “Defiendo los intereses del equipo... Espero que no sea tan grave para Hakimi”.

