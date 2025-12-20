La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Luis Díaz escribe su historia temporada a temporada desde que apareció en Junior de Barranquilla, por allá en el año 2017. En la actualidad está en Bayern Múnich, una de las escuadras más importantes del mundo del fútbol.

Su presente en dicho equipo de Europa es inmejorable, luego de que hubiese llegado a aportar goles, asistencias y buenas presentaciones. Vincent Kompany lo tiene como uno de los fijos en el esquema, a tal punto que ya tuvo que darle descanso para afrontar lo que resta de campaña.

Luis Díaz no se cansa de celebrar en Bayern Múnich: su desempeño, entre goles y asistencias, es bastante destacado. Foto: Getty Images

Desde que aterrizó en Múnich, la mayor cantidad de juegos los ha disputado. No se le ha visto al guajiro parar, aún cuando tiene participación cada tres días o desplazamientos hacia la Selección Colombia que le implican extensos viajes.

Este domingo, después de un par de días que le otorgó su entrenador para estar junto a su familia, el cafetero podría estar en el choque de Bundesliga vs. Heidenheim, de la fecha 15.

Dicho partido podría ser único e histórico para Lucho, dado que en caso de marcar dos goles más, su cuenta personal en el 2025 ascendería a 25 tantos. Su mejor marca de años atrás se ha mantenido en 24 y jamás ha sido superada.

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

En 2024 y 2021, siendo parte de Liverpool y Porto, respectivamente, fue que impuso su récord personal y lo igualó, pero llegar a un dígito más sería algo que quedaría consignado como el mejor año de la historia de Luis Fernando Díaz Marulanda

Histórico de goles por año para Díaz:

2025 - 23 goles

- 23 goles 2024 - 24 goles

- 24 goles 2023 - 9 goles

- 9 goles 2022 - 13 goles

- 13 goles 2021 - 24 goles

- 24 goles 2020 - 12 goles

- 12 goles 2019 - 13 goles

- 13 goles 2018 - 16 goles

- 16 goles 2017 - 4 goles

Ante la posibilidad manifiesta de ser titular este domingo, las opciones de romper la marca son altas. Se espera que tras ese parón de algunos días que tuvo, su ‘pólvora’ goleadora se mantenga intacta para venir anotando como lo ha hecho en la liga de Alemania.

Luis Díaz espera lograr un hito más en su carrera, ahora con la camiseta del Bayern Múnich. Foto: DeFodi Images via Getty Images

En lo que va corrido de su estancia en Bayern desde mediados del año, el extremo ha podido marcar en doce oportunidades por las cuatro competencias en las que ha tenido acción. De Liverpool ya traía el restante de goles logrados en el 2025, lo que le acumulan una cifra de 23 totales.

Durante una entrevista reciente a The Guardian, el colombiano reveló algunos detalles que le han permitido estar en un gran estado de gracia desde su llegada a Bayern.

“Creo que es porque han depositado una enorme confianza en mí. Desde el primer día, mis compañeros y el club me hicieron sentir muy bien recibido enseguida”, aseguró.

Reproche a Luis Díaz por lo que hace en Bayern Múnich: voz de peso le sentenció sus fallos

Además de eso, cree que la libertad entregada por Vincent Kompany le permite mostrar lo mejor de sus condiciones en el conjunto bávaro.

“Sí, me siento más seguro, más cómodo. Y además tengo un grupo espectacular (de compañeros) donde todos jugamos para el equipo. ¡Tenemos muchas estrellas! Pero jugamos más juntos, y eso también es muy importante. Vale la pena repetirlo”, explicó.