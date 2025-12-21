Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

Sobre el futuro de James Rodríguez, capitán y leyenda de la Selección Colombia, se han dicho varias cosas. Para este diciembre de 2025, el volante de 34 años no tiene equipo confirmado de cara a la siguiente temporada, donde encarará con La Tricolor el Mundial 2026.

Sin conocimiento certero sobre el próximo paradero de James, uno de los que opinó fue Luis Díaz. La estrella del Bayern Múnich habló de lo que será compartir con Rodríguez en el Mundial 2026. Además, ronda entre rumores que después de la cita orbital, el capitán de la Selección Colombia podría retirarse del fútbol profesional.

“No sé cuánto tiempo le queda, quiero disfrutarlo más” - Luis Díaz sobre el futuro de James Rodríguez

Eso sí, Luis Díaz no quiere pensar en el adiós de James. Al contrario, planea seguir disfrutando con él en el terreno de juego, siendo ambos casi de indispensables para el técnico Néstor Lorenzo en Selección Colombia.

“Es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma. Siempre lo da todo por la selección cada vez que juega y es a quien admiramos. Además, está en una edad que le permite estar más tranquilo, feliz y disfrutar de la vida”, dijo Luis Díaz en charla con The Guardian.

Y ahí habló del futuro: “No sé cuánto tiempo le queda, ¡quiero disfrutarlo más! Lo quiero siempre con la selección. Así que para nosotros, la selección, para nuestra gente, él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros".

Luis Díaz y James Rodríguez, pilares fundamentales en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Luis Díaz con 28 años, y James Rodríguez con 34, son los dos llamados a liderar el barco de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El primer reto será la fase de grupos (K) donde enfrentarán a Uzbekistán, el ganador del repechaje intercontinental 1 y Portugal.

Luis Díaz habló de lo que será el choque con Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

La misma Fifa ha confirmado que el partido entre Colombia y Portugal, por fase de grupos, es uno de los que más despierta interés por parte de los hinchas, pues se ha vendido bastante bien en cuanto a boletería.

Díaz se refirió a lo que será dicho enfrentamiento en el terreno de juego: “Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha [en el Porto], ellos tienen a Bruno Fernandes”.

Habrá cara a cara entre Cristiano Ronaldo y Luis Díaz en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Y cerró: “Va a ser un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria”.