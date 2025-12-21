Deportes

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

Parece que el posible retiro de James Rodríguez le genera eco a Luis Díaz. Por eso, el guajiro habló de lo que espera lograr, junto al volante, en el futuro cercano.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
21 de diciembre de 2025, 12:04 p. m.
Luis Díaz vuelve a dejar en el aire su admiración por James Rodríguez: habló clarito de cara al Mundial 2026.
Luis Díaz vuelve a dejar en el aire su admiración por James Rodríguez: habló clarito de cara al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Sobre el futuro de James Rodríguez, capitán y leyenda de la Selección Colombia, se han dicho varias cosas. Para este diciembre de 2025, el volante de 34 años no tiene equipo confirmado de cara a la siguiente temporada, donde encarará con La Tricolor el Mundial 2026.

Sin conocimiento certero sobre el próximo paradero de James, uno de los que opinó fue Luis Díaz. La estrella del Bayern Múnich habló de lo que será compartir con Rodríguez en el Mundial 2026. Además, ronda entre rumores que después de la cita orbital, el capitán de la Selección Colombia podría retirarse del fútbol profesional.

“No sé cuánto tiempo le queda, quiero disfrutarlo más” - Luis Díaz sobre el futuro de James Rodríguez

Eso sí, Luis Díaz no quiere pensar en el adiós de James. Al contrario, planea seguir disfrutando con él en el terreno de juego, siendo ambos casi de indispensables para el técnico Néstor Lorenzo en Selección Colombia.

“Es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma. Siempre lo da todo por la selección cada vez que juega y es a quien admiramos. Además, está en una edad que le permite estar más tranquilo, feliz y disfrutar de la vida”, dijo Luis Díaz en charla con The Guardian.

Turismo

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Deportes

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Deportes

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Deportes

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Deportes

La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Deportes

Falcao García se pronunció sobre el club en el que va a jugar en 2026: contestó sin rodeos

Deportes

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Deportes

Otro medio le compite a Caracol y RCN. También transmitirá el Mundial 2026 en Colombia de forma legal y gratuita

Deportes

La publicación de Cristiano Ronaldo con más de 90 millones de vistas que asusta a Colombia a seis meses del Mundial 2026

Deportes

No solo es en Colombia: furia masiva de hinchas en el mundo por los elevados precios de boletas para el Mundial 2026

Y ahí habló del futuro: “No sé cuánto tiempo le queda, ¡quiero disfrutarlo más! Lo quiero siempre con la selección. Así que para nosotros, la selección, para nuestra gente, él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros".

Luis Díaz y James Rodríguez, pilares fundamentales en la Selección Colombia.
Luis Díaz y James Rodríguez, pilares fundamentales en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Luis Díaz con 28 años, y James Rodríguez con 34, son los dos llamados a liderar el barco de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El primer reto será la fase de grupos (K) donde enfrentarán a Uzbekistán, el ganador del repechaje intercontinental 1 y Portugal.

Luis Díaz habló de lo que será el choque con Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

La misma Fifa ha confirmado que el partido entre Colombia y Portugal, por fase de grupos, es uno de los que más despierta interés por parte de los hinchas, pues se ha vendido bastante bien en cuanto a boletería.

Díaz se refirió a lo que será dicho enfrentamiento en el terreno de juego: “Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha [en el Porto], ellos tienen a Bruno Fernandes”.

Habrá cara a cara entre Cristiano Ronaldo y Luis Díaz en el Mundial 2026.
Habrá cara a cara entre Cristiano Ronaldo y Luis Díaz en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Y cerró: “Va a ser un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria”.

Mas de Deportes

Cinco ciudades de México, patrimonio de la humanidad, que podría tener en el radar para sus próximas vacaciones

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Luis Díaz vuelve a dejar en el aire su admiración por James Rodríguez: habló clarito de cara al Mundial 2026.

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

René Higuita, 30 años después del escorpión, lo volvió a hacer en medio del homenaje a Mario Alberto Yepes

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Carlos el Pibe Valderrama y James Rodríguez.

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Miguel Ángel Borja acabó su etapa con River Plate. Ahora jugará en otro país de Latinoamérica

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Luis Díaz, de marcar dos o más tantos, habrá superado su mejor año goleador en la historia.

La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Falcao García mantiene en incógnita el destino que tomará su carrera en 2026

Falcao García se pronunció sobre el club en el que va a jugar en 2026: contestó sin rodeos

Achraf Hakimi pudo haberse perdido la Copa Africana de Naciones por la entrada de Luis Díaz

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Atlético Nacional sumará, si lo desea, otro jugador de Selección Colombia para 2026

A Nacional le llegará refuerzo de lujo y con paso por Selección Colombia: jugador confirmó su vuelta para 2026

Cuatro momentos claves de los golazos de Linda Caicedo, con Real Madrid, en Copa de la Reina

Video: las dos perlas de goles de Linda Caicedo con Real Madrid: soberbia pegada y al ángulo las colgó

Noticias Destacadas