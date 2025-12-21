Deportes

El lindo secreto que destapó Luis Díaz tras el gol que anotó con Bayern Múnich ante Heidenheim: Gesto desató ternura

Un gesto que tomó por sorpresa al fútbol mundial y en medio de su excelente nivel, ya no ocultó más y los mensajes de felicitación no se hacen esperar. ¿Le hace competencia a Radamel Falcao?

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

21 de diciembre de 2025, 8:18 p. m.
Luis Díaz con Harry Kane.
Luis Díaz con Harry Kane. Foto: FC Bayern via Getty Images

Luis Díaz reapareció por todo lo alto en la Bundesliga y lo hizo con gol para alargar el marcador del Bayern Múnich ante Heidenheim. Lucho anotó el 3-0 parcial en el partido por la fecha 15 en condición de visitante que ganaron 4-0 para aumentar el dominio en la Liga de Alemania. El gigante bávaro cierra el 2025 siendo líder indiscutido del torneo y casi que acercándose a un nuevo título antes del Mundial 2026.

El reloj marcaba el minuto 86 cuando Luis Díaz se vistió de nueve de área y mandó la pelota al fondo de la red para asegurar el tercero del Bayern Múnich en lo que efectivamente fue un trámite ante un alicaído Heidenheim que sigue en la zona roja del descenso. Un certero cabezazo le fue suficiente al guajiro para volver a darle la vuelta al mundo y no dejar dudas de su gran nivel en la cancha.

Al minuto 86 el juego ya estaba sentenciado en goles que tuvieron la asistencia de Luis Díaz, para aumentar su influencia en el ataque y para rematar, selló con lindo cabezazo tras un centro de Josip Stanisic a media altura y sin marca alguna. Era cuestión de tiempo para que el gigante bávaro hiciera efectivo tres puntos más y que el guajiro le mostrara al mundo una situación personal en su vida que no dudó en hacer referencia en la celebración.

Luis Diaz celebrando su anotación en Champions League.
Luis Diaz tras marcar un gol con el Bayern Múnich de Alemania. Foto: AFP

Apenas marcó el 3-0 parcial, Luis Díaz buscó la pelota para hacer la celebración en homenaje al embarazo de su esposa, Geraldine Ponce, quien está esperando el tercer hijo de Lucho. Con el pulgar en su boca no dejó dudas de que espera con ansias un nuevo integrante para su familia. Momentos después sus compañeros lo buscaron para lanzar el abrazo de las felicitaciones.

Luis Díaz espera su tercer hijo y cierra el 2025 con brillante nivel en Bayern

Bayern Múnich domina la Bundesliga por lejos. Su más inmediato perseguidor en la tabla de posiciones es el Borussia Dortmund, que cuenta con nueve puntos de diferencia negativa y ve casi que perdido dicho título.

Este tanto de Díaz le significó múltiples cuestiones. Una de las más importantes fue haber llegado a la cifra de ocho goles marcados por Bundesliga con los suyos, en 14 partidos que ha sido usado por el entrenador, Vincent Kompany.

Era clave terminar el año natural con gol, pues también igualó la marca de goles en un año que hasta ahora la tenía estipulada en 24, luego de lo hecho en 2021 y 2024.

Luis Díaz y Harry Kane.
Luis Díaz y Harry Kane. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

Cabe recordar que la pareja ya tiene a dos hijas: Roma, nacida en 2021, y Charlotte, nacida en enero de 2024. La búsqueda de otro bebé sería el anhelo del jugador por tener un varón, que pudiese ser hipotético sucesor de la familia Díaz cuando Lucho decida poner fin a su carrera.

