Deportes

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

Una de las incorporaciones que llegó al club en lugar del colombiano, es quien padece una grave lesión que lo alejará por varios meses.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
23 de diciembre de 2025, 6:37 p. m.
Arne Slot, DT de Liverpool, sufre muy malas noticias en su club.
Arne Slot, DT de Liverpool, sufre muy malas noticias en su club. Foto: Getty Images

Alexander Isak, el atacante sueco del Liverpool que sufrió este fin de semana una fractura del peroné y que fue operado el lunes, estará de baja alrededor de dos meses, estimó este martes su entrenador, Arne Slot.

El delantero de 26 años se lesionó el sábado al ser derribado por el defensa del Tottenham Micky van de Ven y abandonó el campo cojeando tras haber marcado el primer gol de la victoria 2-1 del Liverpool.

“Esa entrada de Van de Ven, si la haces diez veces, en todas hay un riesgo serio de que el otro jugador sufra una lesión grave”, criticó Slot.

Alexander Isak fue quien cayó en desgracia por una dura lesión con Liverpool
Alexander Isak fue quien cayó en desgracia por una dura lesión con Liverpool Foto: Getty Images

El Liverpool indicó el lunes en un comunicado que Isak había sido operado de su lesión, un problema de tobillo que implicó una fractura de peroné.

Ciclismo

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Ciclismo

Nairo Quintana dio su versión: dijo por qué no fue a la presentación del Movistar Team

Ciclismo

Bogotá se prepara para el Gran Fondo de Ciclismo, competencia del circuito de la Serie Mundial UCI

Ciclismo

Innovan el Giro de Italia para 2026: se oficializan en los cambios que habrá montaña “corta y exigente”

Ciclismo

Egan Bernal se pronunció sobre su posible salida del Ineos: dejó caer una dura confesión

Ciclismo

Anuncio oficial sacude las vacaciones de Egan Bernal: Ineos le confirmó a su nuevo jefe

Ciclismo

Fernando Gaviria fue condenado a dos meses de prisión condicional: esta es la sentencia

Ciclismo

Ciclista colombiano no va más en el Movistar: tiene nuevo equipo y firmó por un año

Deportes

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Deportes

El agónico gol de Szoboszlai que da vida a Liverpool en Champions League: Inter de Milán padece

“Va a ser una lesión larga, para dos meses. Así que sí, para él es una grandísima decepción. Y por ello, también para nosotros”, lamentó.

Esta lesión es un golpe duro para el delantero sueco, que llegó al Liverpool procedente del Newcastle en el último día del mercado de inicio de temporada por 125 millones de libras (168 millones de dólares).

Desde su fichaje, su rendimiento ha estado muy por debajo de las expectativas y solo marcó tres goles en dieciséis partidos.

El Liverpool tenía ya una ausencia importante en su ataque, la del egipcio Mohamed Salah, que está disputando con su selección de la Copa de África en Marruecos.

Caos en la Premier League tras Tottenham vs. Liverpool: uno se hunde y deja así la tabla de posiciones

El neerlandés Cody Gakpo está también lesionado y no volverá a la competición hasta principios de enero.

Slot tiene por lo tanto que confiar en sus próximos partidos en el francés Hugo Ekitiké, que marcó cinco dianas en los cuatro últimos partidos, y en el italiano Federico Chiesa, poco utilizado por los Reds.

Después de un inicio de curso catastrófico, el Liverpool ha ido remontando posiciones en la tabla de la Premier League y es ahora quinto, a 10 puntos del líder Arsenal.

Díaz en Bayern goza de buena salud

En contraposición a lo que le pasa al Bayern y una de sus máximas figuras, está lo que viene viviendo Luis Díaz después de haber salido del cuadro de Anfield Road.

En sus primeros seis meses con los alemanes, el colombiano ha encontrado su lugar en el mundo para brillar. Su felicidad es infinita hoy día, cuando en lo deportiva va volando y en lo personal también cuenta con razones para celebrar.

El colombiano Luis Díaz celebra con su compañero del Bayern Munich Harry Kane después de anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Heidenheim el domingo 21 de diciembre del 2025. (Harry Langer/dpa via AP)
Luis Díaz marcó, dio noticia y se despidió por lo alto del 2025 Foto: AP

Durante el más reciente fin de semana, el guajiro pudo despedir el 2025 con gol. En la celebración de dicho tanto, también dio a conocer que será padre por tercera vez junto a su esposa y madre de las dos niñas que ya tiene, Geraldine Ponce.

The Guardian, medio prestigioso del mundo, ha hecho un balance de lo que fue el rendimiento de los jugadores en el planeta. Para estos, Lucho se ubica en el top 35, luego de lo que hizo en Liverpool y Bayern Múnich.

Le ganó a Luis Díaz: este es el colombiano que marcó más goles en Europa durante 2025

Con las festividades cerca, la Bundesliga ha entrado en un parón hasta los primeros días de enero, cuando los rojos volverán a jugar, esa vez frente a Wolfsburg, por la fecha 16.

*Con información de la AFP.

Mas de Ciclismo

Arne Slot, DT de Liverpool, sufre muy malas noticias en su club.

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Nairo Quintana brilló por su ausencia en la presentación del proyecto para 2026

Nairo Quintana dio su versión: dijo por qué no fue a la presentación del Movistar Team

Fallece ciclista colombiano.

Bogotá se prepara para el Gran Fondo de Ciclismo, competencia del circuito de la Serie Mundial UCI

Anticipan un Giro de Italia 2026 más "exigente" para colombianos y demás competidores

Innovan el Giro de Italia para 2026: se oficializan en los cambios que habrá montaña “corta y exigente”

Egan Bernal habló sobre su futuro y el contrato que termina en diciembre de 2026

Egan Bernal se pronunció sobre su posible salida del Ineos: dejó caer una dura confesión

Ineos Grenadiers' Colombian rider Egan Bernal is pictured before the 13th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race of 180kms from Rovigo to Vicenza on May 23, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)

Anuncio oficial sacude las vacaciones de Egan Bernal: Ineos le confirmó a su nuevo jefe

Movistar team's Colombian rider Fernando Gaviria looks on during the first stage of the UAE Tour cycling race from Shams Solar Power Station Madinat Zayed to Liwa Palace in Abu Dhabi on February 17, 2025. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

Fernando Gaviria fue condenado a dos meses de prisión condicional: esta es la sentencia

Se reduce la delegación colombiana en el Movistar Team, tras la salida de Fernando Gaviria

Ciclista colombiano no va más en el Movistar: tiene nuevo equipo y firmó por un año

ISSOIRE, FRANCE - JUNE 09: Esteban Chaves of Colombia and Team EF Education - EasyPost prior to the 77th Criterium du Dauphine 2025, Stage 2 a 204.6km stage from Premilhat to Issoire / #UCIWT / on June 09, 2025 in Issoire, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Esteban Chaves rompe corazones en Colombia: anunció la decisión más dura de su carrera

Noticias Destacadas