Caos en la Premier League tras Tottenham vs. Liverpool: uno se hunde y deja así la tabla de posiciones

Resultados de Chelsea y Manchester City también movieron el top 5 de la competencia. Aún falta que entre en acción Arsenal, que visita al Everton.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de diciembre de 2025, 8:35 p. m.
Tottenham Hotspur vs. Liverpool fue uno de los partidos más atractivos de la fecha en Premier League
Tottenham Hotspur vs. Liverpool fue uno de los partidos más atractivos de la fecha en Premier League Foto: Getty Images

No hay duda que la Premier League es la mejor liga del mundo. Su emotividad fecha tras fecha la hace sumamente atractiva, con juegos entre poderosos que cambian el rumbo de la tabla de posiciones y este fin de semana, en el marco de la fecha 17, no ha sido la excepción.

Tottenham y Liverpool se midieron sobre el medio día de este sábado; ambos con la necesidad de tres puntos que los acomodaran mejor. Ambos venían teniendo complicaciones para sumar en las jornadas anteriores.

Esta vez los que lograron triunfar por una mínima diferencia fueron los visitantes, quienes ganaron por resultado ajustado de 1-2. Por fin salieron a relucir los millonarios fichajes de los reds, pues Alexander Isak marcó tras la asistencia de Florian Wirtz.

A lo pocos minutos de darse la primera anotación, también emergió el nombre de Hugo Ekitiké, otras de las contrataciones llevadas a los rojos de la mano del entrenador, Arne Slot. Al final del juego, Richarlison anotó para los Spurs el tanto de la honra.

Liverpool asciende en la tabla de posiciones, mientras que Tottenham sigue en picada tras la fecha 13
Dicho triunfo permitió a Liverpool llegar a la misma línea de Chelsea, que no pudo ganar en la mañana, y ambos ahora se sitúan en la tabla con 29 puntos. Los blues están por encima (4 lugar) tan solo por tener una mejor diferencia de gol.

Entre tanto, Tottenham sigue sin recuperarse. Cada vez ve de más lejos los puestos de privilegio y en lugar de ello, para el 2026 deberá apretar si no quiere sentir preocupación por un descenso.

City goleó y Chelsea pinchó

Con doblete del noruego Erling Haaland, el Manchester City se impuso 3-0 este sábado al West Ham durante la 17ª jornada de la Premier League, un resultado que sitúa al club mancuniano como líder provisional, a la espera de lo que haga el Arsenal en el último turno del día ante el Everton.

Con un nuevo doblete (5′, 69′), Haaland alcanzó las 19 dianas anotadas en este campeonato, en una victoria decorada entre medias con la diana de Tijjani Reijnders (38′).

Con su primer gol, el noruego igualó las 103 dianas anotadas por Cristiano Ronaldo... aunque necesitó 122 partidos menos que el astro portugués para lograrlo. Elevó luego la cuenta a 104.

Erling Haaland guía al City hacia la cima de Premier League, a falta de que entre en acción Arsenal
A la espera de lo que haga el Arsenal (36 puntos) su visita al Everton después de las 3:00 p.m. (hora de Colombia), el City es el nuevo líder con 37 unidades.

En el primer partido de la jornada, el Chelsea (4º) reaccionó para salvar al menos un punto (2-2) en su visita al Newcastle (11º), que se adelantó 2-0 con un doblete del ariete alemán Nick Woltemade (4′ y 20′).

Las Urracas no pudieron mantener esa ventaja y el Chelsea igualó con los tantos en la segunda mitad de Reece James (49′) y del brasileño Joao Pedro (66′).

La última media hora del partido estuvo animada por ocasiones en ambas porterías, siendo las más claras para los locales, que contaron con una gran volea de Harvey Barnes (85′).

El punto parece insuficiente para el campeón mundial Chelsea, que sigue cuarto en la tabla, dentro de la zona Champions, pero que parece perder el tren de la lucha por el título al quedar a ocho unidades del City.

*Con información de AFP.

