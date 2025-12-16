Dos grandes de la Premier League se suman al interés por Daniel Muñoz: Propuesta multimillonaria

Pasan los días y Daniel Muñoz es gran protagonista en lo que sería un cambio de equipo en el mercado de verano en Europa. El lateral es fundamental en el esquema del técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y ahora se mentaliza para retumbar en la ventana de transferencias. Su salto se daría directamente a una potencia de Inglaterra.

En la actualidad, Daniel Muñoz viste los colores del Crystal Palace de la Premier League y en cada fecha su funcionalidad por la banda es de lo más destacado. Orden defensivo, goles y presencia en el ataque es su premisa. Su prólogo no se hace obsoleto a medida que pasa la temporada. Su nivel aumenta, la obra cada vez está más madura y la velocidad por el lateral es prioridad en el club de Londres.

El hincha de Atlético Nacional hace carrera para ser considerado entre los mejores laterales del planeta. Y para muchos lo es y los pretendientes no le faltan. Su transferencia aún no se ha dado en los clubes ‘grandes ligas’, pero parece que eso será cuestión de tiempo. Daniel Muñoz es un nombre muy llamativo entre los especialistas y técnicos en Europa. Incluso, la opción ‘Low Cost’ que expone en el mercado precipita su salida del Crystal Palace.

El lateral colombiano, Daniel Muñoz, celebra su gol señalando al cielo, en alusión a su amigo que falleció en Medellín. | Foto: Cortesía Crystal Palace

Su pase en Transfermarkt tiene un valor inicial de 25 millones de euros y desde ese número más sus capacidades, los grandes de la Premier League ya le colocaron su mirada. Más exactamente, Liverpool y Manchester City irían por él en próximas semanas.

Daniel Muñoz, en el radar de Liverpool y Manchester City

Dos fuertes equipos se suman al interés por Daniel Muñoz en Europa y Liverpool y Manchester City se suman al Manchester United y Chelsea, que también han sonado como posibilidades para el lateral de la Selección Colombia.

Y sin dudas, será un tema de dinero y salarios. El club que mejor haga la propuesta ante el Crystal Palace tendrá la opción número uno y ahí aparecen los grandes de España y el PSG como otros pretendientes. Sería un negocio redondo para el equipo de Londres y el mismo jugador, pues tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028.

Mientras se recupera de una lesión de rodilla, Daniel Muñoz está a la espera de una posible oferta para dar el salto esperado a la élite de Europa.