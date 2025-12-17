Manchester City vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

El cotejo entre Manchester City y West Ham United, por la fecha 17 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 20 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y West Ham United

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City logró un triunfo por 3-0 ante Crystal Palace. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 8 goles en contra frente a 15 a favor.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de caer derrotado 2 a 3 ante Aston Villa. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y 3 empatados. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Manchester City quien ganó 4 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 34 puntos (11 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 9 PP).

Paul Tierney es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 36 16 11 3 2 20 2 Manchester City 34 16 11 1 4 22 3 Aston Villa 33 16 10 3 3 8 4 Chelsea 28 16 8 4 4 12 18 West Ham United 13 16 3 4 9 -13

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 18: vs Nottingham Forest: 27 de diciembre - 07:30 horas

Fecha 19: vs Sunderland: 31 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 20: vs Chelsea: 4 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Manchester United: 17 de enero - 07:30 horas

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 18: vs Fulham: 27 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 19: vs Brighton and Hove: 30 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 10:00 horas

Horario Manchester City y West Ham United, según país