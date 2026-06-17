Llegó el debut de Colombia en el Mundial 2026: así es Uzbekistán, su primera gran prueba en el Grupo K

Mientras Italia firmó un nuevo fracaso y se quedó sin Mundial otra vez por tercera ocasión consecutiva, el mítico Fabio Cannavaro, capitán de leyenda de la Azzurra y campeón en Alemania 2006, cuenta las horas para debutar en la Copa del Mundo 2026 como director técnico de la misteriosa Selección Uzbekistán. Los italianos, sin el fuego que les caracteriza en la cancha, ven en su ídolo la carta a qué aferrarse y hacer fuerza.

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A dos décadas de aquel glorioso año 2006 en el que levantó la Copa del Mundo en Berlín y ganó el Balón de Oro, Fábio Cannavaro encabeza a los ‘Lobos Blancos’ uzbekos en su primer Mundial, donde sueñan a lo grande y no descartan sorpresas, como la de Cabo Verde a España, por ejemplo.

“Il Capitano” jamás jugó un partido oficial en el Estadio Azteca, pero hará su presentación estelar como DT mundialista en el mítico escenario mexicano, cuando tenga enfrente a Colombia por la primera jornada del Grupo K.

A sus 52 años de edad, Cannavaro está preparado para un debut histórico y soñado en una de las canchas más icónicas del Mundial. Fábio inició su trayectoria como director técnico en 2014, lejos de Italia; fue en China con el Guangzhou Evergrande su lanzamiento en esta nueva etapa. También probó fortuna en Arabia Saudita, su país de origen, y Croacia.

La oportunidad de dirigir a Uzbekistán le llegó apenas en octubre pasado. Cuando asumió el mando, los ‘Lobos’ ya estaban clasificados al Mundial desde junio de 2025 con el anterior seleccionador, Timur Kapdze.

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Tras firmar un contrato de dos años con la Federación de Fútbol de Uzbekistán, el italiano eligió la capital Tashkent para vivir y desde ahí desarrollar un plan de trabajo que tiene entre sus objetivos inculcar “la cultura de trabajo del fútbol europeo”. Esto no es más que un mensaje claro para Lorenzo y Colombia.

Fabio Cannavaro, entrenador de Uzbekistan, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Su debut fue en una derrota por 2-1 ante Uruguay, en octubre de 2025. Marcelo Bielsa, entrenador de la ‘Celeste’, resaltó en ese momento que el equipo de Cannavaro se comportó “ordenado, trabajador y muy constante en mantener el ritmo del partido”.

Cannavaro llegó al Mundial de Norteamérica con solo ocho juegos amistosos al mando de Uzbekistán. Su balance es de dos victorias, tres empates y tres derrotas.

¿Choque de equipazos?

Además de Colombia, que para el mismo Fábio se presenta en el Mundial 2026 con la etiqueta de ‘equipazo’, Uzbekistán enfrentará en la primera fase a Portugal y República Democrática del Congo.

“Es un grupo duro”, resumió Cannavaro. “Es complicado porque tenemos a Colombia, un equipazo como Portugal”.

En el actual ranking de la FIFA, Uzbekiztán ocupa el lugar número 51, por debajo de Portugal (5) y Colombia (14), las favoritas a ocupar los dos primeros puestos. “Hay mucha diferencia”, reconoció Cannavaro.

Pese a la diferencia sobre el papel, el italiano tiene una postura optimista, pues el napolitano considera que “durante el Mundial no se puede decir que un equipo sea más fuerte que otro”.

A su llegada a Estados Unidos, Cannavaro desmintió que la delegación uzbeka haya sido sometida a procedimientos migratorios ofensivos. “No hubo escándalo ni trato indigno”, aseguró.

Los Lobos en Mundial: Algo nuevo para ellos

Situado en Asia Central, Uzbekistán es un país de 38 millones de habitantes que nunca ha sido representado en la Copa del Mundo de fútbol. Tampoco ha sido campeón de su confederación. Eso sí, la halterofilia (levantamiento de pesas) es una de sus potencias y pelean por medallas de oro en Juegos Olímpicos.

“Nosotros somos una federación pequeña”, dijo Cannavaro el día del sorteo mundialista. “Es la primera vez que venimos al Mundial. Para nosotros va a ser una experiencia importante”.

Fábio considera que sus jugadores tienen “gran ambición” y declaró que “quieren aprender, mejorar, trabajar duro”.

Su estrella en el Manchester City

Entre los hombres más sobresalientes que aparecen en la nómina de los 26 mundialistas convocados por el míster italiano están el defensa Abdukodir Khusanov, el mediocampista Otabek Shukurov y el delantero Eldor Shomurodov.

Pero los ojos se colocan en Khusanov, de 22 años de edad, que es el primer futbolista uzbeko que juega en la Premier League de Inglaterra. Este zaguero central es uno de los grandes obstáculos para Colombia y fue fichado por Josep Guardiola en un proyecto que dio títulos en Inglaterra y Europa.

Abdukodir Khusanov contra el Liverpool Foto: Getty Images

Por otra parte está Shukurov, seleccionado desde 2016, es uno de los uzbekos más experimentados. Tiene 29 años y lo llaman “El Profesor” porque guía el juego ofensivo. Actualmente juega para el Baniyas de Emiratos Árabes Unidos.

Shomurodov es una leyenda viviente. Se trata del máximo anotador de la selección uzbeka con 44 goles desde su debut en 2015. Pertenece a la Roma de la Serie A de Italia, pero jugó cedido a préstamo al Basaksehir turco. Tiene 30 años.

Cannavaro es consciente de que para trascender en su primer Mundial, los uzbekos tienen que “trabajar como equipo”. Jugar de tú a tú ante las individualidades de Colombia y Portugal “sería complicado” y puede llevarle problemas.

El italiano ha pedido a sus 26 Lobos que jueguen el Mundial “sin miedo”. A fin de cuentas, al ser enigmáticos debutantes “no tenemos nada que perder”. Ojo, Colombia.

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