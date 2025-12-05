Fabio Cannavaro reveló gran problema para Uzbekistán: sería importante ventaja para Colombia en el Mundial 2026

Siguen las reacciones por el grupo K en el Mundial 2026. La Selección Colombia quedó instalada junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1 (República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia).

Uno de los rivales que más ha causado ruido en Colombia es Uzbekistán. Será la primera Copa del Mundo que dispute el país asiático, y tendrá que enfrentarse a dos selecciones top internacional: la Tricolor y Portugal.

¿Qué piensan desde Uzbekistán respecto al duelo que se les viene con la Selección Colombia? Su técnico, el italiano Fabio Cannavaro, que ganó el Mundial de Alemania 2006, dio la respuesta.

“Para mí es complicado porque la liga local no es una liga de primer nivel” - Fabio Cannavaro

Cannavaro habló con RCN y soltó la verdad sobre Uzbekistán: “Para mí es complicado porque la liga local no es una liga de primer nivel, entonces la intensidad no es alta, por eso poco a poco tenemos que mejorar eso, estamos en el Mundial y para Uzbekistán eso ya es historia”.

La diferencia entre Uzbekistán y Colombia, en cuanto a figuras y ligas, es grande. La Tricolor tiene numerosos nombres brillando en el mundo, como Luis Díaz y Richard Ríos, mientras los asiáticos enfrentan por primera vez este gran reto.

Sin embargo, no hay nada escrito y el fútbol tiene como una de sus principales características las sorpresas. Puede que Uzbekistán dé la sorpresa en un grupo donde, con base a lo dicho por la prensa y los aficionados, estaría destinada a batallar fuertemente.

“El grupo es complicado porque tenemos a Portugal, a Colombia, nosotros somos una federación pequeña que por primera vez viene al mundial, para nosotros esto va a ser una experiencia importante”, dijo Cannavaro.

Fabio Cannavaro, entrenador de Uzbekistan, en el sorteo del Mundial 2026. | Foto: FIFA via Getty Images

Finalmente, sentenció: “La idea es trabajar como equipo, si vamos a pelear a nivel individual contra equipos como Colombia y Portugal es difícil, por eso hay que jugar como equipo, el fútbol al final es un deporte colectivo”.

Jugador de Portugal admite desconocer a Uzbekistán

Vitinha, una de las grandes figuras de Portugal, habló con Sport TV y allí también reaccionó a una casi desconocida Selección de Uzbekistán: “No tengo ni la menor idea, solo conozco a Khusanov (jugador del Manchester City).

Abdukodir Khusanovof, jugador de Uzbekistan. | Foto: FIFA via Getty Images