Primer jugador de Portugal se pronuncia por el partido contra Colombia en el Mundial 2026: habló de Luis Díaz

Se trata de uno de los futbolistas más reconocidos en el cuadro luso.

Redacción Deportes
5 de diciembre de 2025, 9:25 p. m.
Desde la Selección de Portugal hablan del partido contra Colombia en el Mundial 2026.
Llegó el primer pronunciamiento de un jugador portugués, de cara al partido contra Colombia, en el grupo K del Mundial 2026. Se trata de Vitinha, quien se desempeña en PSG y pinta como gran figura del cuadro luso.

Vitinha habló de la Selección Colombia, en diálogo con Sport TV, y fue sincero: para él, la Tricolor será el rival más complicado en el grupo K, aunque lanzó un certero aviso también porque conocen muy bien a los jugadores cafeteros, en especial a Luis Díaz.

“Conocemos muy bien a sus jugadores, a Luis Díaz”

“Colombia será, sin duda, el equipo teóricamente más difícil. Conocemos muy bien a sus jugadores, a Luis Díaz, que está en un estado de forma fantástico, y conocemos bien a Richard Ríos, de Portugal, lo mismo...”, fueron las palabras de Vitinha en el medio referenciado.

Vitinha y Luis Díaz ya se han visto: en la imagen, por ejemplo, en partido de Champions entre PSG y Liverpool.
Así deja claro que no es una sorpresa: él y sus compañeros de la Selección de Portugal tienen en mente a los referentes cafeteros que brillan por el mundo. En ese listado, el primero es Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich, y también Richard Ríos, que es titular con José Mourinho en Benfica.

Pero la Tricolor también puede hacer lo propio con Portugal. Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernandes, entre otros, asoman como grandes figuras del fútbol internacional que Néstor Lorenzo puede estudiar en la previa.

Más palabras de Vitinha

Cabe recordar que el grupo K del Mundial 2026 está integrado por Colombia, Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Jamaica, República Democrático del Congo y Nueva Caledonia).

Como aún falta un rival por conocer, Vitinha también habló de Uzbekistán y fue sincero: “No tengo ni la menor idea (de Uzbekistán), solo conozco a Khusanov (defensa en Manchester City)”.

En cuanto a las distancias del Mundial 2026, soltó: “Ya tuvimos el Mundial de Clubes en Estados Unidos y nos dio una idea de cómo será el torneo de selecciones. Es difícil, después de dos o tres temporadas, tener otra temporada agotadora. Con tantos partidos y un calendario tan ajustado, hacer estos viajes será un reto, y cuantos menos viajes hemos hecho”.

Finalmente, sentenció: “Queremos llegar hasta el final, pero el mínimo de viajes sería ideal; además, considerando la temperatura, tenemos que darlo todo”.

Vitinha, volante protagonista con la Selección de Portugal de cara al Mundial 2026.
A partir de este viernes, 5 de diciembre de 2025, cuando se sorteó la fase de grupos del Mundial 2026 en Washington, faltan seis meses para que arranque la cita orbital en México, Estados Unidos y Canadá. La expectativa es total y los días venideros serán claves.

