Llegó el primer pronunciamiento de un jugador portugués, de cara al partido contra Colombia, en el grupo K del Mundial 2026. Se trata de Vitinha, quien se desempeña en PSG y pinta como gran figura del cuadro luso.

Vitinha habló de la Selección Colombia, en diálogo con Sport TV, y fue sincero: para él, la Tricolor será el rival más complicado en el grupo K, aunque lanzó un certero aviso también porque conocen muy bien a los jugadores cafeteros, en especial a Luis Díaz.

“Conocemos muy bien a sus jugadores, a Luis Díaz”

“Colombia será, sin duda, el equipo teóricamente más difícil. Conocemos muy bien a sus jugadores, a Luis Díaz, que está en un estado de forma fantástico, y conocemos bien a Richard Ríos, de Portugal, lo mismo...”, fueron las palabras de Vitinha en el medio referenciado.

Vitinha y Luis Díaz ya se han visto: en la imagen, por ejemplo, en partido de Champions entre PSG y Liverpool. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Así deja claro que no es una sorpresa: él y sus compañeros de la Selección de Portugal tienen en mente a los referentes cafeteros que brillan por el mundo. En ese listado, el primero es Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich, y también Richard Ríos, que es titular con José Mourinho en Benfica.

Pero la Tricolor también puede hacer lo propio con Portugal. Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernandes, entre otros, asoman como grandes figuras del fútbol internacional que Néstor Lorenzo puede estudiar en la previa.

Más palabras de Vitinha

Cabe recordar que el grupo K del Mundial 2026 está integrado por Colombia, Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Jamaica, República Democrático del Congo y Nueva Caledonia).

Como aún falta un rival por conocer, Vitinha también habló de Uzbekistán y fue sincero: “No tengo ni la menor idea (de Uzbekistán), solo conozco a Khusanov (defensa en Manchester City)”.

En cuanto a las distancias del Mundial 2026, soltó: “Ya tuvimos el Mundial de Clubes en Estados Unidos y nos dio una idea de cómo será el torneo de selecciones. Es difícil, después de dos o tres temporadas, tener otra temporada agotadora. Con tantos partidos y un calendario tan ajustado, hacer estos viajes será un reto, y cuantos menos viajes hemos hecho”.

Finalmente, sentenció: “Queremos llegar hasta el final, pero el mínimo de viajes sería ideal; además, considerando la temperatura, tenemos que darlo todo”.

Vitinha, volante protagonista con la Selección de Portugal de cara al Mundial 2026. | Foto: Getty Images