Deportes

Nuevo reporte sobre Cristiano Ronaldo revela su suerte para el Mundial 2026: técnico de Portugal habló

Ya se sabe cómo es la gravedad de la lesión de Ronaldo y si le impide llegar o no al Mundial 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
23 de marzo de 2026, 9:48 p. m.
La lesión de Cristiano Ronaldo no es de alta gravedad: su participación en el Mundial 2026 no está en riesgo.
La lesión de Cristiano Ronaldo no es de alta gravedad: su participación en el Mundial 2026 no está en riesgo. Foto: Getty Images

Se acaban las especulaciones: la lesión que tiene Cristiano Ronaldo, que le impidió estar entre los convocados de Portugal para la fecha Fifa de marzo, no es grave. Es decir, el luso puede retomar nivel y llegar en forma al Mundial 2026.

Si bien Cristiano Ronaldo no estará con Portugal ante México y Estados Unidos, válidos por los amistosos de la mencionada fecha Fifa, se espera que se recupere muy pronto para que tenga minutos en su club: Al-Nassr.

Roberto Martínez: “Cristiano Ronaldo no está en riesgo”

“No, no está en riesgo. Es una lesión leve, una lesión muscular, es una lesión de la que creemos que puede recuperarse en una o dos semanas. No es un periodo muy largo”, dijo Roberto Martínez, técnico de Portugal, en rueda de prensa.

Y sentenció: “Creo que todo lo que Cristiano Ronaldo ha hecho físicamente durante esta temporada demuestra que está en una gran forma y que no hay ningún problema físico”.

Deportes

Bolivia tendría temido grupo si gana el repechaje al Mundial 2026: campeón del mundo lo espera

Deportes

Real Madrid envía sentido mensaje por la muerte de Santiago Castrillón: siguen las reacciones

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Santa Fe resucita ante Medellín

Deportes

Entre lágrimas, familiares de Santiago Castrillón dieron detalles de la muerte del joven futbolista: luto en Millonarios

Deportes

¿Qué pasa si Nueva Caledonia y Jamaica empatan en el repechaje al Mundial 2026? Colombia, atenta

Deportes

Néstor Lorenzo responde al problema que tiene James Rodríguez: preocupación en Selección Colombia

Deportes

Primera etapa de la Vuelta a Cataluña necesitó definición con ‘photo finish’: ¿cómo le fue a Nairo Quintana?

Deportes

No va Cristiano Ronaldo con Portugal: noticia retumba en Colombia para el Mundial 2026 y dan razones

Deportes

Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre su lesión: esto dijo a tres meses del Mundial 2026

Deportes

Gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo es mayor: DT dio parte que retumba en Colombia para el Mundial 2026

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal.
Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal. Foto: Getty Images

¿Qué lesión tiene Cristiano Ronaldo?

Al-Nassr lo reveló a principios de marzo: “Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el isquiotibial tras el último partido contra el Al Fayha. Ha comenzado un programa de rehabilitación y su estado se evaluará diariamente”.

Como a priori no se trata de algo grave, y la evolución estaría avanzando de manera positiva, Cristiano Ronaldo pinta para comandar a la Selección de Portugal en el Mundial 2026, y Colombia presta especial atención.

Cabe recordar que la Selección Colombia está en el grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o El Congo). Por tanto, todo lo que pase con los jugadores lusos es de vital interés de La Tricolor.

¿Qué pasa si Nueva Caledonia y Jamaica empatan en el repechaje al Mundial 2026? Colombia, atenta

El partido entre Colombia y Portugal, válido por el Mundial 2026, será el próximo 27 de junio en el estadio Hard Rock de Miami, Estados Unuidos.