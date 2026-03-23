Nuevo reporte sobre Cristiano Ronaldo revela su suerte para el Mundial 2026: técnico de Portugal habló

Se acaban las especulaciones: la lesión que tiene Cristiano Ronaldo, que le impidió estar entre los convocados de Portugal para la fecha Fifa de marzo, no es grave. Es decir, el luso puede retomar nivel y llegar en forma al Mundial 2026.

Si bien Cristiano Ronaldo no estará con Portugal ante México y Estados Unidos, válidos por los amistosos de la mencionada fecha Fifa, se espera que se recupere muy pronto para que tenga minutos en su club: Al-Nassr.

Roberto Martínez: “Cristiano Ronaldo no está en riesgo”

“No, no está en riesgo. Es una lesión leve, una lesión muscular, es una lesión de la que creemos que puede recuperarse en una o dos semanas. No es un periodo muy largo”, dijo Roberto Martínez, técnico de Portugal, en rueda de prensa.

Y sentenció: “Creo que todo lo que Cristiano Ronaldo ha hecho físicamente durante esta temporada demuestra que está en una gran forma y que no hay ningún problema físico”.

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal. Foto: Getty Images

¿Qué lesión tiene Cristiano Ronaldo?

Al-Nassr lo reveló a principios de marzo: “Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el isquiotibial tras el último partido contra el Al Fayha. Ha comenzado un programa de rehabilitación y su estado se evaluará diariamente”.

📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

Como a priori no se trata de algo grave, y la evolución estaría avanzando de manera positiva, Cristiano Ronaldo pinta para comandar a la Selección de Portugal en el Mundial 2026, y Colombia presta especial atención.

Cabe recordar que la Selección Colombia está en el grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o El Congo). Por tanto, todo lo que pase con los jugadores lusos es de vital interés de La Tricolor.

¿Qué pasa si Nueva Caledonia y Jamaica empatan en el repechaje al Mundial 2026? Colombia, atenta

El partido entre Colombia y Portugal, válido por el Mundial 2026, será el próximo 27 de junio en el estadio Hard Rock de Miami, Estados Unuidos.