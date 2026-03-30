Así le fue a Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, contra Venezuela en partido amistoso

La selección de Uzbekistán es otro equipo que anda en su fase de preparación para el Mundial 2026. El país ubicado en la zona de Asia Central y sin salida al mar fue una de las gratas sorpresas que dejaron las Eliminatorias, dando un certero golpe en la zona donde dominan los países Arabia Saudita e Irán, además de las potencias del extremo oriente, como Japón y Corea del Sur, además de la incrustación de Australia.

La Uzbekistán de Fabio Cannavaro clasificó directamente y de forma anticipada, saltándose incluso la etapa de repechajes. Mientras la Selección Colombia se vio las caras con Croacia y Francia, los uzbekos midieron fuerzas con Venezuela, tratando de asimilar el encuentro ante los colombianos, que será por la primera fecha del Grupo K el 17 de junio en el Estadio Azteca.

El partido ante Venezuela se disputó en el Milliy Stadium en Taskent, la capital de Uzbekistán. Con pocos venezolanos en las gradas, el compromiso de preparación quedó 0-0, forzando los penaltis.

El defensa Abdukodir Khusanov, de Manchester City, es la gran estrella de Uzbekistán. Foto: AFP

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