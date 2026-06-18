Impactante lesión en el Mundial 2026: jugador de Canadá sufre durísima fractura; imágenes sensibles

Lamentable jornada para la Selección Canadá, más allá de la victoria ante Catar por goleada, en el partido válido por la segunda fecha del grupo B del Mundial 2026. Los canadienses fueron amplios dominadores en el BC Place Stadium de Vancouver con un abultado triunfo por seis goles que los clasifica a la siguiente fase del Mundial 2026.

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Avanzaba el segundo tiempo cuando Ismaël Koné, volante canadiense del Sassuolo de la Serie A de Italia, recibió una fuerte entrada en un balón que parecía dividido y un contacto por la posesión de la pelota. El rival qatarí no midió y lanzó su fuerza contra el cuerpo de Koné, quien de inmediato cayó al césped.

Ismaël Koné al momento de su lesión. Foto: Redes sociales

Su cara de asombro, más las reacciones de sus compañeros y rivales, lo dijeron todo. El volante canadiense no dejó invadir del dolor debido a lo durísimo que estaba viendo que le dejó totalmente en shock. Koné tendrá que interrumpir por varios meses su carrera deportiva tras la rotura de extremidades que padeció.

Más exactamente, Ismaël Koné se rompió la tibia y el peroné. El jugador no pude disimular su cara de asombro. Las imágenes que circulan en redes sociales son muy sensibles y es la primera lesión de gravedad que se registra en el Mundial 2026.

Ismael Koné da seleção do canadá acabou de quebrar a perna em campo!😰



Momento muito triste para o jogador que atua na Séria A da itália, no Clube Sassuolo. pic.twitter.com/6IZQpfLHWf — Morreti (@morretireal) June 18, 2026

Inmediatamente, sus compañeros en la Selección Canadá fueron a su asistencia, mientras que los jugadores de Qatar se llevaban las manos a su rostro por la inmensa lesión que estaban presenciando. El cuerpo médico ingresó rápidamente al césped y atendió a Koné, quien fue llevado al centro médico más cercano.

Durísima lesión que impacta el Mundial 2026

Mientras los médicos hacían su trabajo en la extremidad del jugador canadiense, el árbitro atendió el llamado del VAR. Más allá de que el choque fue intención, se decretó tarjeta roja directa para Assim Madibo por la gravedad que condicionó gravemente al rival. El mismo infractor no podía creer y le pidió disculpas a su colega.

El juego avanzó, mientras Koné salía en camilla de la cancha y en medio de aplausos de los hinchas canadienses en Vancouver. Al final, Canadá gana 6-0 a un Qatar muy débil, pero sufre la durísima baja de uno de sus referentes. Se espera que pueda avanzar satisfactoriamente, mientras padece si salida inmediata del Mundial, además de una larga incapacidad que puede condicionar la temporada en el fútbol italiano.