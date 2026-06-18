Bayern Múnich lanzó inesperado posteo con Daniel Muñoz como protagonista: mensaje resuena en Colombia

Bayern Múnich es uno de los televidentes de lujo en el Mundial 2026 y parece que no pierde de vista al lateral Daniel Muñoz. El club alemán se deleita al ver cómo su tridente de ataque devora las canchas de Estados Unidos, Canadá y México, pero el antioqueño, autor del primer tanto ante Uzbekistán, está ocupando un espacio en sus ojos.

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La primera fecha fue de majestuosidad en Alemania. Comenzando por Harry Kane, quien se fue de doblete ante Croacia, Luis Díaz le anotó a Uzbekistán y Michael Olise fue MVP contra Senegal. Bayern Múnich es testigo de cómo sus estrellas resuenan en la Copa del Mundo, lo que es un aliciente, pensando en las actividades para la próxima temporada.

Quien entró en escena de último en la primera fecha fue el guajiro, que logró anotar y asistir para ayudar en la victoria 3-1 de Colombia ante Uzbekistán. Dicha actuación de Lucho significó reconocimientos y ser el mejor jugador del partido en la Ciudad de México. Por su parte, para el Bayern Múnich es sinónimo de celebración.

Justo estas buenas presentaciones y alto nivel en el debut mundialista, puso a hablar al Bayern con varias publicaciones en las redes sociales, donde no solo el guajiro es protagonista, sino que, inesperadamente, Daniel Muñoz ocupó un lugar en la parrilla de contenidos.

Antes del partido contra Uzbekistán, las redes del Bayern sorprendieron con un protagonista además de Luis Díaz. El club tomó como cortesía una foto de la Selección Colombia y se lanzó con un mensaje más que llamativo: “Ese porte”, acompañado con un emoji de rostro con gafas oscuras.

¿Daniel Muñoz al Bayern Múnich?

En la fotografía aparece Luis Díaz con Daniel Muñoz, con un traje de alta costura en el arribo al Estadio Azteca. Ver a Lucho en las redes del Bayern ya es habitual, pero a Dani resulta algo sorprendente.

Luis Díaz y Daniel Muñoz celebrando el primer gol de Colombia en este Mundial 2026. Fue contra Uzbekistán. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Muchas respuestas en la red social X tratan de insinuar que Bayern podría intentar un fichaje por Daniel Muñoz en el mercado de pases en este verano europeo tras el Mundial 2026. Otros dicen que la dupla que podrían armar con Lucho sería una de las mejores de Europa.

Posteo de la cuenta en español del Bayern Múnich. Foto: X

Lo cierto es que Daniel Muñoz, tras ese posteo, respondió con un golazo tras gran pase de Luis Díaz para abrir el marcador en el Azteca, lo que mantiene en el radar su nombre. Sin duda, si pasa a la Bundesliga, se convertiría en uno de los mejores fichajes de la historia de Colombia.