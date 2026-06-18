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Mundial 2026 | Canadá vapuleó a Catar y apretó la tabla de posiciones del grupo B

Se divisa una tercera y última fecha vibrante para el grupo B, conformado por Canadá, Catar, Suiza y Bosnia y Herzegovina.

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Redacción Deportes
18 de junio de 2026 a las 7:19 p. m.
Canadá (izq.) golea y aprieta la tabla de posiciones en el grupo B del Mundial 2026.
Canadá (izq.) golea y aprieta la tabla de posiciones en el grupo B del Mundial 2026. Foto: AP

Canadá goleó por 6-0 a Catar este jueves, 18 de junio, en el estadio BC Place Vancouver por la segunda fecha del grupo B en este Mundial 2026. Fue una verdadera paliza para una selección catarí que sufrió el duelo entre expulsiones, lesiones, autogoles y más.

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En concreto, si bien la superioridad de Canadá quedó en evidencia en lo futbolístico, Catar pecó con dos expulsiones que acabaron jugándole en contra: la de Homam El-Amin (33′) y la de Assim Madibo (53′). Esta última causó mucha repercusión.

Madibo derribó a Ismaël Koné, causándole una delicada lesión que hizo que todos los jugadores se llevaran las manos a la cabeza. Entraron los médicos, le trataron de atender su pierna izquierda y lo sacaron en camilla. Se esperan prontas noticias sobre el canadiense.

Adicionalmente, Mohammed Manai dejó uno de los goles más insólitos en lo que va de la Copa del Mundo. Una anotación en propia puerta que causó todo tipo de comentarios en redes sociales, incluyendo numerosas críticas al futbolista catarí que quedó atónito en el terreno de juego, viendo cómo su blooper se convertía en el 5-0 parcial que deja a Canadá con más vida que nunca de cara a una posible clasificación.

La noticia está en la tabla de posiciones del grupo B en este Mundial 2026. Se apretó la zona y solo falta una jornada para que termine esta fase de grupos, por lo que asoma una definición vibrante y con uno de los anfitriones de esta cita orbital como protagonista.

Antes del compromiso entre Canadá y Catar, Suiza también goleó a Bosnia con un marcador final de 4-1. El compromiso se llevó a cabo en el Estadio Los Ángeles y entró en los marcadores abultados que ha dejado este torneo.

Tabla de posiciones del grupo B: Canadá y Suiza empatan en puntos

Así las cosas, Canadá y Suiza son primera y segunda, respectivamente, en la tabla de posiciones del grupo B en el Mundial 2026. Ambas ostentan cuatro puntos, pero son los canadienses quienes brillan en la cima por una diferencia de gol de +6.

Bosnia y Herzegovina y Catar son tercera y cuarta, respectivamente, con apenas una unidad. Las aspiraciones de ambas selecciones dependen de los puntos que puedan obtener en la última jornada.

Programación de la última fecha del grupo B en el Mundial 2026

Miércoles, 24 de junio de 2026, a las 2:00 p. m.

  • Bosnia y Herzegovina vs. Catar - Estadio Seattle
  • Suiza vs. Canadá - Estadio BC Place Vancouver