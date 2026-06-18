Insólito autogol de Catar contra Canadá sacude el Mundial 2026: ‘blooper’ de Mohammed Manai

Mohammed Manai dejó un autogol que acabó sacudiendo el Mundial 2026 este jueves, 18 de junio, en la victoria por 6-0 de Canadá sobre Catar. Manai encajó en propia puerta el quinto a favor de los canadienses, sobre el minuto 75.

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Las críticas no demoraron en llegar por medio de las redes sociales. Mohammed Manai trató de rechazar un balón, pero acabó encajándolo en propia puerta. Atónito, se quedó mirando al césped, entendiendo que un desastroso encuentro para Catar.

Y LLEGÓ EL QUINTO PARA CANADÁ



Mohammed Manai intentó rechazar el tiro, pero terminó marcando en propia puerta para el 5-0 ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NQuYiWrmEf — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Desarrollo del partido

Canadá quedó este jueves en el umbral de los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al aplastar 6-0 a Catar y celebrar su primer triunfo en la historia del torneo, pero perdió al mediocampista Ismaël Koné por una escalofriante lesión.

Jonathan David hizo un triplete, con goles en los minutos 29, 45+3 y 90+2, para liderar la avasallante victoria del equipo entrenado por el estadounidense Jesse Marsch en Vancouver por la segunda fecha del Grupo B.

¡PEGUELE COMO QUIERA, MAESTRO!



GO-LA-ZO de Jonathan David para poner el 2-0 para Canadá ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2DVmZjcRio — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Cyle Larin (16′), Nathan-Dylan Saliba (64′) y el ya mencionado catarí, Mohamed Naceur Almanai (75′), en propia puerta, firmaron los otros tantos.

Los coanfitriones quedan al frente de la serie junto a Suiza, con cuatro puntos cada uno, y virtualmente clasificados a la segunda ronda.

Con Bosnia-Herzegovina y Catar con apenas un punto cada una, solo un desastre evitaría el pase de Canadá.

Ya ganó el enfrentamiento directo con Catar, primer criterio de desempate en las llaves.

Y al haber empatado 1-1 en su debut con los bosnios, un eventual desempate a puntos sería resuelto por la diferencia de goles, ampliamente a su favor (+6 por -3).

Catar acabó con nueve hombres, por las expulsiones de Homam Al-Amin (32′) y Assim Madibo (53′), en este último caso por la falta en la que Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Alineaciones:

Canadá: Maxime Crépeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles (Jacob Shaffelburg, 71), Derek Cornelius (Moise Bombito, 15), Richie Laryea - Tajon Buchanan (Nico Sigur, 83), Stephen Eustaquio, Ismaël Koné (Nathan-Dylan Saliba, 57), Ali Ahmed (Tani Oluwaseyi, 71) - Jonathan David, Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Catar: Mahmud Abunada - Ayoub Mohammed Al-Oui, Pedro Miguel (Ahmed Fathi, 46; Lucas Mendes, 87), Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin - Jassem Gaber Adbulsallam (Mohamed Naceur Almanai, 46), Assim Madibo, Issa Laye - Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag (Sultan Al-Brake, 40), Akram Afif (Al-Hashmi Al-Hussain, 59). DT: Julen Lopetegui.

*Con información de AFP