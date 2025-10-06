Suscribirse

Fabio Cannavaro irá al Mundial 2026: selección clasificada oficializó su fichaje como DT

Un experimentado de la Selección de Italia tomó las riendas de una de las naciones que irá por primera vez a una Copa del Mundo.

Redacción Deportes
6 de octubre de 2025, 9:40 p. m.
El antiguo defensa Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del mundo y Balón de Oro en 2006, fue nombrado seleccionador de Uzbekistán, que en 2026 disputará su primer Mundial, anunció la federación del país de Asia Central este lunes.

Será la segunda vez que Cannavaro, de 52 años, se haga cargo de una selección nacional tras dirigir a China en dos partidos —saldados con derrota— a principios de 2019 antes de dimitir.

“Es un especialista renombrado, uno de los mejores defensores de su generación, con participaciones en cuatro Copas del Mundo y ganador de la Copa Mundial de 2006”, subrayó la federación de Uzbekistán en un comunicado.

Cannavaro tiene por delante el reto de dirigir al equipo asiático en su primer Mundial, el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Timur Kapadze, quien comandó a Uzbekistán a la fase final de la Copa del Mundo, podría seguir formando parte del equipo técnico de Cannavaro, según la prensa nacional.

Contexto: ¿Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026? Habrá ‘sobredosis’ de fútbol gracias a que participarán 48 selecciones

Como jugador, Cannavaro triunfó con el Parma y pasó por Inter, Juventus en dos etapas, y Real Madrid. Terminó su carrera en Dubái.

Su carrera de técnico no ha terminado de despegar, dirigiendo a equipos en China, Arabia Saudita, Croacia y en Italia.

Su experiencia más exitosa fue ganar la Superliga China con el Guangzhou Evergrande en 2019, el mismo año en que brevemente dirigió a la selección del gigante asiático.

El estreno de Cannavaro al frente de sus nuevos dirigidos debería estar dándose en pocos días, específicamente el 9 de octubre.

FIFA tiene organizadas una doble fecha de amistosos para las selecciones, en donde los uzbekos ya tenían programado jugar ante Kuwait (9 de octubre) y Uruguay (13 de octubre).

De las dos pruebas que hay con miras a la Copa Mundo, sin duda, la que se dé ante los sudamericanos tendrá la mayor complejidad.

Así lograron el tiquete al Mundial

De Uzbekistán hay que decir que lo hizo con méritos en las eliminatorias de Asia, en las que logró el segundo lugar del grupo A, liderado por Irán.

En una zona donde había seis y solo dos clasificaban de manera directa, en el camino se quedaron Corea del Norte y Kirguistán.

Emiratos Árabes y Catar aún tienen posibilidades en una cuarta ronda, en la que entra el primero de dos zonas y los otros van a un play-off.

Con 21 puntos sumados tras diez fechas jugadas, los uzbekos certificaron su paso tras vencer a Catar en junio pasado.

Contexto: Sale a la venta el balón del Mundial 2026: precio en pesos colombianos y dónde comprarlo

Hasta el mes en curso, solo seis naciones de Asia lograron su clasificación a la próxima cita orbital.

Clasificadas de Asia al Mundial:

  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia

Quedan aún varias plazas por varias plazas por definirle, de las cuales solo dos serán directas y las otras dos irán a un play-off.

Con vida están aún Catar, Emiratos Árabes y Omán, por el grupo A, mientras que por el B disputan Arabia Saudita, Irak e Indonesia.

*Con información de AFP.

