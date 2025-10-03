Suscribirse

Deportes

Sale a la venta el balón del Mundial 2026: precio en pesos colombianos y dónde comprarlo

Adidas hizo el lanzamiento oficial de Trionda, el balón oficial que se usará en todos los partidos de la Copa del Mundo.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

3 de octubre de 2025, 12:01 p. m.
The 2026 FIFA Men's World Cup match ball named Trionda is pictured during its unveiling in New York on October 2, 2025. The 2026 FIFA Men's World Cup is scheduled to take place between June and July 2026, with matches being hosted in Mexico, Canada and the US. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Trionda, el balón oficial del Mundial 2026 | Foto: AFP

Faltando 7 meses para el inicio del Mundial United 2026, se realizó el lanzamiento del balón oficial que rodará en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

La pelota fue bautizada como Trionda y es un homenaje a los colores representativos de cada país anfitrión.

Contexto: Cristiano Ronaldo toca la puerta de la Selección Colombia: prensa portuguesa destapó la noticia

“Trionda es una celebración de las naciones que serán anfitrionas del torneo: Canadá, México y Estados Unidos. Fabricado con una nueva construcción de cuatro paneles para un alto rendimiento, la geometría de diseño fluido replica las ondas representadas en el nombre oficial del balón. Cada panel presenta los colores del país, rojo, azul y verde, que se conectan en forma de triángulo en el centro del panel, simbolizando tres naciones que se unen para albergar el torneo por primera vez”, apunta el comunicado oficial.

La FIFA presentó con orgullo este diseño que ha generado múltiples comentarios en redes sociales.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 02: Former footballer Alessandro Del Piero is introduced to the crowd during the official launch of the FIFA World Cup 2026 Match Ball "Trionda" at Brooklyn Bridge Park on October 02, 2025 in New York City. Sarah Stier/Getty Images/AFP (Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Zinedine Zidane con el nuevo balón del Mundial 2026 | Foto: Getty Images via AFP

¿Cuánto vale el balón del Mundial 2026?

Trionda ya se encuentra a la venta en la página oficial de Adidas. El balón original que se usará en los partidos tiene un precio de 899.950 pesos colombianos.

Afortunadamente para los hinchas, hay alternativas menos costosas y con una calidad similar: el de competición cuesta 349.950 pesos, mientras que el de entrenamiento está en 199.950 pesos.

Para comprarlo se debe dirigir a la página oficial de la marca alemana y allí elegir el producto de su preferencia. El envío es totalmente gratis por compras superiores a 250.000.

Contexto: Fifa reveló las tres mascotas del Mundial 2026: video oficial causa revuelo en todo el planeta

Próximamente estará disponible en las tiendas físicas de Adidas, sponsor oficial de la Copa del Mundo.

“Con Trionda, cada detalle tiene un impacto. Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores llamativos hacen que la pelota se destaque al instante, creando un diseño que se siente vivo en tus manos. Es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos creado: una pieza de artesanía construida para el escenario más grande, que te hace querer sostenerlo, admirarlo y, sobre todo, jugar con él”, expresó Sam Handy, director general de Adidas Football.

Balón Trionda, oficial del Mundial 2026.
Balón Trionda, oficial del Mundial 2026. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana
Imagen de cerca al balón Trionda.
Imagen de cerca al balón Trionda. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana

Palabras de Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mostró su emoción por este lanzamiento que calienta motores para el Mundial del próximo año. “¡El Balón Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está aquí y es una belleza!”, declaró.

“Estoy feliz y orgulloso de presentar el Trionda. Adidas ha creado otro balón icónico de la Copa Mundial de la FIFA, cuyo diseño representa la unidad y la pasión de los países anfitriones del próximo año: Canadá, México y Estados Unidos. Estoy deseando ver este hermoso balón marcar. ¡La cuenta regresiva para la mejor Copa Mundial de la FIFA de la historia ha comenzado, y el balón ya está en marcha!”, completó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Halloween Horror Nights 2025: conozca las casas embrujadas y laberintos más aterradores que ya puede vivir en Universal

2. Salió la convocatoria para los amistosos de la Selección Colombia: inesperado anuncio oficial

3. Ola de apoyos a la Andi, tras asedio en su sede en medio de polarización frente al tema palestino. Mac Master se refiere al de sindicatos

4. Inpec confirmó muerte de dragoneante tras ataque en inmediaciones de la cárcel La Modelo

5. Encuentran muerta a abogada que fue demandante contra proceso de nulidad de Jaime Beltrán: revelan nota que había junto al cuerpo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FIFAAdidasMundial 2026BalónSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.