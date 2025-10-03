Faltando 7 meses para el inicio del Mundial United 2026, se realizó el lanzamiento del balón oficial que rodará en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

La pelota fue bautizada como Trionda y es un homenaje a los colores representativos de cada país anfitrión.

“Trionda es una celebración de las naciones que serán anfitrionas del torneo: Canadá, México y Estados Unidos. Fabricado con una nueva construcción de cuatro paneles para un alto rendimiento, la geometría de diseño fluido replica las ondas representadas en el nombre oficial del balón. Cada panel presenta los colores del país, rojo, azul y verde, que se conectan en forma de triángulo en el centro del panel, simbolizando tres naciones que se unen para albergar el torneo por primera vez”, apunta el comunicado oficial.

La FIFA presentó con orgullo este diseño que ha generado múltiples comentarios en redes sociales.

Zinedine Zidane con el nuevo balón del Mundial 2026 | Foto: Getty Images via AFP

¿Cuánto vale el balón del Mundial 2026?

Trionda ya se encuentra a la venta en la página oficial de Adidas. El balón original que se usará en los partidos tiene un precio de 899.950 pesos colombianos.

Afortunadamente para los hinchas, hay alternativas menos costosas y con una calidad similar: el de competición cuesta 349.950 pesos, mientras que el de entrenamiento está en 199.950 pesos.

Para comprarlo se debe dirigir a la página oficial de la marca alemana y allí elegir el producto de su preferencia. El envío es totalmente gratis por compras superiores a 250.000.

Próximamente estará disponible en las tiendas físicas de Adidas, sponsor oficial de la Copa del Mundo.

“Con Trionda, cada detalle tiene un impacto. Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores llamativos hacen que la pelota se destaque al instante, creando un diseño que se siente vivo en tus manos. Es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos creado: una pieza de artesanía construida para el escenario más grande, que te hace querer sostenerlo, admirarlo y, sobre todo, jugar con él”, expresó Sam Handy, director general de Adidas Football.

Balón Trionda, oficial del Mundial 2026. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana

Imagen de cerca al balón Trionda. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana

Palabras de Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mostró su emoción por este lanzamiento que calienta motores para el Mundial del próximo año. “¡El Balón Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está aquí y es una belleza!”, declaró.