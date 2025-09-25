Suscribirse

Deportes

Fifa reveló las tres mascotas del Mundial 2026: video oficial causa revuelo en todo el planeta

‘Maple’, ‘Zayu’ y ‘Clutch’ fueron presentados al mundo faltando menos de un año para el inicio de la cita orbital en Canadá, México y Estados Unidos.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

25 de septiembre de 2025, 5:28 p. m.
Presentación de las mascotas del Mundial United 2026
Presentación de las mascotas del Mundial United 2026 / Gianni Infantino | Foto: Captura FIFA // Getty Images

Arrancó la recta final hacia el Mundial 2026. Cumpliendo con una de las tradiciones más antiguas, la Fifa reveló las tres mascotas de la próxima Copa del Mundo.

Un alce llamado ‘Maple’, un jaguar llamado ‘Zayu’ y un águila bautizada como ‘Clutch’ representan la cultura de cada uno de los países anfitriones.

Contexto: FIFA cedió ante los reclamos: decisión oficial le cambia las cosas a la Selección Colombia

Fifa publicó un video oficial de las tres mascotas y desató comentarios en todo el planeta, levantando los ánimos para el primer torneo de la historia con 48 selecciones participantes.

“El equipo de 2026 ahora es más grande y más divertido. Maple, Zayu y Clutch están llenos de alegría, energía y un espíritu de unión, como la propia Copa Mundial de la Fifa”, indicó Gianni Infantino, presidente del ente rector.

Esta es una de las noticias más esperadas cada cuatro años por los futboleros, pues se considera un símbolo de que el Mundial se está acercando.

“Las tres mascotas son fundamentales para la increíble y entretenida atmósfera que estamos creando para este torneo revolucionario”, coincide Infantino.

Según el presidente de la Fifa, las mascotas “conquistarán corazones y provocarán celebraciones en Norteamérica y el mundo entero. Ya me los imagino en camisetas infantiles, chocando las manos con leyendas del fútbol y, por primera vez en este torneo, protagonizando videojuegos jugados por millones de personas en todo el mundo”.

Contexto: Lista oficial de países clasificados al Mundial de 2026: el último se metió tras gol agónico

La historia de cada mascota

La Fifa no solo reveló las imágenes de cada mascota, sino que explicó el origen y la idea que se intentó plasmar como referencia a los países elegidos como sede.

  • Maple, el alce: Nació para vagar, recorriendo todas las provincias y territorios de Canadá, conectando con la gente y disfrutando de la rica cultura del país. Artista amante del estilo urbano, entusiasta de la música y portero dedicado, Maple encontró su propósito en la creatividad, la resiliencia y una individualidad sin complejos.
Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo.
Maple, el alce | Foto: FIFA
  • Zayu, el jaguar: Originario de las selvas del sur de México, Zayu encarna la rica herencia y el vibrante espíritu del país. Con un nombre inspirado en la unidad, la fuerza y ​​la alegría, Zayu se transforma en delantero en la cancha, mostrando un ingenio y una agilidad excepcionales que intimidan a los defensas.
Zayu, cuyo nombre significa «unidad», «fortaleza» y «alegría», es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad.
Zayu, el jaguar | Foto: FIFA
  • Clutch, el águila: Posee una sed insaciable de aventura, recorriendo Estados Unidos y abrazando cada cultura, juego y momento con una curiosidad y un optimismo desbordantes. Intrépido en la cancha y motivador fuera de ella, Clutch lidera con acción: animando a sus compañeros, levantando el ánimo y convirtiendo cada desafío en una oportunidad para ascender.
Se familiariza con todas las culturas y disfruta de cada partido y cada momento al máximo.
Clutch, el águila | Foto: FIFA

Fifa anunció que el próximo año se lanzará un videojuego inspirado en las tres mascotas y se llamará FIFA Héroes.

Los usuarios pueden crear plantillas con varias de las mascotas del Mundial (antiguas y presentes), los íconos más importantes del fútbol y sus personajes de ficción favoritos de series y películas populares.

FIFA Héroes se lanzará en 2026 y estará disponible en Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

2. Altafulla causa preocupación por estar en México, tras el asesinato de B King; fans piden por él: “Que se cuide, está muy peligroso”

3. Se pronuncia alcalde Dumek Turbay tras brutal ataque del hijo de alias Papá Pitufo a su esposa en Cartagena

4. José Mourinho no suelta a Richard Ríos en Benfica: se hartó y lanzó certero comunicado

5. FLIP rechazó comentarios de Petro contra la periodista Diana Saray y recordó otros episodios similares protagonizados por el mandatario

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FIFAMundial 2026Gianni Infantinomascotas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.