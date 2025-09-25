Fifa reveló las tres mascotas del Mundial 2026: video oficial causa revuelo en todo el planeta

Arrancó la recta final hacia el Mundial 2026. Cumpliendo con una de las tradiciones más antiguas, la Fifa reveló las tres mascotas de la próxima Copa del Mundo.

Un alce llamado ‘Maple’, un jaguar llamado ‘Zayu’ y un águila bautizada como ‘Clutch’ representan la cultura de cada uno de los países anfitriones.

Fifa publicó un video oficial de las tres mascotas y desató comentarios en todo el planeta, levantando los ánimos para el primer torneo de la historia con 48 selecciones participantes.

“El equipo de 2026 ahora es más grande y más divertido. Maple, Zayu y Clutch están llenos de alegría, energía y un espíritu de unión, como la propia Copa Mundial de la Fifa”, indicó Gianni Infantino, presidente del ente rector.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

Esta es una de las noticias más esperadas cada cuatro años por los futboleros, pues se considera un símbolo de que el Mundial se está acercando.

“Las tres mascotas son fundamentales para la increíble y entretenida atmósfera que estamos creando para este torneo revolucionario”, coincide Infantino.

Según el presidente de la Fifa, las mascotas “conquistarán corazones y provocarán celebraciones en Norteamérica y el mundo entero. Ya me los imagino en camisetas infantiles, chocando las manos con leyendas del fútbol y, por primera vez en este torneo, protagonizando videojuegos jugados por millones de personas en todo el mundo”.

La historia de cada mascota

La Fifa no solo reveló las imágenes de cada mascota, sino que explicó el origen y la idea que se intentó plasmar como referencia a los países elegidos como sede.

Maple, el alce: Nació para vagar, recorriendo todas las provincias y territorios de Canadá, conectando con la gente y disfrutando de la rica cultura del país. Artista amante del estilo urbano, entusiasta de la música y portero dedicado, Maple encontró su propósito en la creatividad, la resiliencia y una individualidad sin complejos.

Maple, el alce | Foto: FIFA

Zayu, el jaguar: Originario de las selvas del sur de México, Zayu encarna la rica herencia y el vibrante espíritu del país. Con un nombre inspirado en la unidad, la fuerza y ​​la alegría, Zayu se transforma en delantero en la cancha, mostrando un ingenio y una agilidad excepcionales que intimidan a los defensas.

Zayu, el jaguar | Foto: FIFA

Clutch, el águila: Posee una sed insaciable de aventura, recorriendo Estados Unidos y abrazando cada cultura, juego y momento con una curiosidad y un optimismo desbordantes. Intrépido en la cancha y motivador fuera de ella, Clutch lidera con acción: animando a sus compañeros, levantando el ánimo y convirtiendo cada desafío en una oportunidad para ascender.

Clutch, el águila | Foto: FIFA

Fifa anunció que el próximo año se lanzará un videojuego inspirado en las tres mascotas y se llamará FIFA Héroes.

Los usuarios pueden crear plantillas con varias de las mascotas del Mundial (antiguas y presentes), los íconos más importantes del fútbol y sus personajes de ficción favoritos de series y películas populares.