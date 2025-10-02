Suscribirse

Deportes

Fifa presentó el Trionda, balón oficial del Mundial United 2026: dan detalles

Las redes sociales no han dudado en reaccionar al respecto, tratándose de uno de los anuncios más relevantes de cara al Mundial 2026.

Redacción Deportes
2 de octubre de 2025, 11:42 p. m.
Balón Trionda, oficial del Mundial 2026.
Balón Trionda, oficial del Mundial 2026. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana

En la tarde de este jueves, 2 de octubre de 2025, Fifa hizo oficial el balón Trionda, que será el que rodará en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá para el Mundial United 2026. Dieron detalles en su web oficial.

“El sugerente nombre de Trionda, junto con otras características extraordinarias e innovadoras de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la Fifa”, asegura el máximo ente del fútbol mundial.

En cuanto al diseño, predominan los colores rojo, azul y verde. Estos sobre el blanco, el logo de Adidas en grande y la tipografía que hace referencia al Mundial 2026. La expectativa está puesta en redes sociales.

Lamine Yamal, llamado a brillar en United 2026 con España, siendo una de las caras del nuevo balón Trionda.
Lamine Yamal, llamado a brillar en United 2026 con España, siendo una de las caras del nuevo balón Trionda. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana
Jude Belllingham, jugador inglés, con el nuevo balón Trionda.
Jude Belllingham, jugador inglés, con el nuevo balón Trionda. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana
Imagen de cerca al balón Trionda.
Imagen de cerca al balón Trionda. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana

De a poco, Fifa ha dado detalles sobre el Mundial 2026. Vienen de presentar las mascotas oficiales, además de entregar cifras sobre la venta parcial de boletería, que sería una de las más altas de la historia hasta ahora.

“Esta ceremonia se suma a otros actos importantes que han tenido lugar últimamente en relación con el torneo, como la presentación de las mascotas oficiales, la noticia de que la Fifa donará un dólar al Fondo de la Fifa y Global Citizen para la educación por cada entrada vendida para la Copa Mundial de la Fifa 26, y el anuncio de que más de 4.5 millones de aficionados de 216 países y territorios se han inscrito en el sorteo preferente de Visa, la primera de una serie de fases de venta de entradas para este Mundial tan esperado”, añaden desde Fifa.

Por supuesto, una de las voces oficiales al respecto fue la de Gianni Infantino, presidente de Fifa: “Ya tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la Fifa. Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda. La marca Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones del torneo del año que viene: Canadá, México y Estados Unidos”.

Contexto: Fifa se pronuncia sobre Selección Colombia para el Mundial 2026: hicieron esto en su web oficial

Además de la tecnología del balón conectado, que ayuda al VAR en varias situaciones del juego, sobre su composición explican: “A partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tabla de posiciones del Mundial Sub-20: así queda Colombia tras el agónico Nigeria vs. Arabia Saudita

2. Karina García fue vista con otro hombre tras terminar con Altafulla: “Pasó de Twingo a Ferrari”

3. Trump recorta proyectos clave en Nueva York y California: estos son los afectados

4. Video muestra operación con fuego real cerca de Venezuela: impactantes imágenes de ejercicios militares en el Caribe

5. Atlético Nacional, en riesgo de perder a seis figuras: esta es la situación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FIFAMundial United 2026Mundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.