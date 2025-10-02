Fifa presentó el Trionda, balón oficial del Mundial United 2026: dan detalles

En la tarde de este jueves, 2 de octubre de 2025, Fifa hizo oficial el balón Trionda, que será el que rodará en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá para el Mundial United 2026. Dieron detalles en su web oficial.

“El sugerente nombre de Trionda, junto con otras características extraordinarias e innovadoras de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la Fifa”, asegura el máximo ente del fútbol mundial.

En cuanto al diseño, predominan los colores rojo, azul y verde. Estos sobre el blanco, el logo de Adidas en grande y la tipografía que hace referencia al Mundial 2026. La expectativa está puesta en redes sociales.

Lamine Yamal, llamado a brillar en United 2026 con España, siendo una de las caras del nuevo balón Trionda. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana

Jude Belllingham, jugador inglés, con el nuevo balón Trionda. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana

Imagen de cerca al balón Trionda. | Foto: Fotos del balón Trionda suministradas a Semana

De a poco, Fifa ha dado detalles sobre el Mundial 2026. Vienen de presentar las mascotas oficiales, además de entregar cifras sobre la venta parcial de boletería, que sería una de las más altas de la historia hasta ahora.

“Esta ceremonia se suma a otros actos importantes que han tenido lugar últimamente en relación con el torneo, como la presentación de las mascotas oficiales, la noticia de que la Fifa donará un dólar al Fondo de la Fifa y Global Citizen para la educación por cada entrada vendida para la Copa Mundial de la Fifa 26, y el anuncio de que más de 4.5 millones de aficionados de 216 países y territorios se han inscrito en el sorteo preferente de Visa, la primera de una serie de fases de venta de entradas para este Mundial tan esperado”, añaden desde Fifa.

Por supuesto, una de las voces oficiales al respecto fue la de Gianni Infantino, presidente de Fifa: “Ya tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la Fifa. Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda. La marca Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones del torneo del año que viene: Canadá, México y Estados Unidos”.