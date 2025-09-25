La FIFA anunció recientemente las tres mascotas oficiales para la Copa Mundial 2026, y entre ellas resalta Clutch, el águila calva que representa a Estados Unidos. Según el comunicado oficial de FIFA, Clutch encarna los valores de liderazgo, aventura y orgullo nacional para los estadounidenses.

La mascota de Estados Unidos, cuyo nombre evoca acción y decisión, fue diseñada para personificar la identidad cultural del país dentro del certamen. En el marco de la presentación global, se difundió que Clutch actuará como mediocampista en la narrativa oficial dentro del torneo ficticio creado para las mascotas, un rol que simboliza la conexión entre defensa y ataque, como enlace para unir esfuerzos.

El origen de esta elección no es casual. El ave nacional de Estados Unidos, el águila calva, ha sido símbolo del poder y unidad estadounidense desde los albores de la nación. Su uso aquí pretende evocarse como representación de grandeza y aspiración deportiva, recuperando ese patrimonio simbólico en el contexto futbolístico.

El alce Maple nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. | Foto: FIFA

En versiones previas de Mundiales, Estados Unidos contó con la mascota Striker, un cachorro creado para el torneo de 1994, pero nunca antes se había asociado una especie tan emblemática con el torneo global.

Los aficionados estadounidenses han reaccionado con entusiasmo ante la revelación de Clutch, especialmente los jóvenes seguidores del fútbol que buscan referentes cercanos al orgullo nacional.

Para muchos, esta mascota servirá como elemento de conexión emocional durante toda la competencia. Pues aparecerá en mercancías oficiales, campañas digitales y materiales promocionales, fortaleciendo así la presencia simbólica del torneo en el país.

Clutch también será protagonista en iniciativas transmedia, la FIFA planea integrarlo como personaje jugable en FIFA Heroes, una nueva propuesta de videojuego que involucra a las mascotas del Mundial en dinámicas interactivas con aficionados.

El jaguar Zayu habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso y patrimonio el dinamismo del país. | Foto: FIFA

Detrás de esta creación hay un esfuerzo de diseño y narrativa que busca equilibrar la tradición con la modernidad. En el sitio oficial de la FIFA, se destaca que Clutch “se lanza al vuelo por todo Estados Unidos, abrazando cada cultura, partido y momento con curiosidad, optimismo y valentía”, palabras que refuerzan su intención de inspirar unidad e inclusión

Para los estadounidenses, Clutch no es solo una mascota; es una figuración simbólica de cómo ven al país al acercarse la gran cita futbolística: un protagonista audaz, representativo de su espíritu competitivo y diverso.

Su presencia en el escenario mundial será la forma en la que Estados Unidos se proyecte ante millones de aficionados que buscarán identificarse, emocionar y acompañar a su selección bajo ese emblema volador.

Según la FIFA, Clutch se une a Maple (Canadá) y Zayu (México) como parte del equipo oficial de mascotas del Mundial 2026, y su rol específico servirá para dar visibilidad especial al país anfitrión norteamericano.