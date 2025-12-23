Deportes

Ponen a temblar a Jhon Durán en Fenerbahçe: la decisión del club que lo opacaría

Como si ya no fuera suficiente que no lo tiene como titular, el club turco contrataría un delantero más que pondría más difícil la situación para el exjugador de Envigado y Aston Villa.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

23 de diciembre de 2025, 4:21 p. m.
Jhon Jáder Durán vería un nuevo lío en Turquía para ser titular y pelear por ir al Mundial 2026
Jhon Jáder Durán vería un nuevo lío en Turquía para ser titular y pelear por ir al Mundial 2026 Foto: Getty Images

Para Jhon Jáder Durán, los últimos meses de carrera deportiva han sido sumamente duros debido a las lesiones, mismas que le han mermado de manera fuerte su continuidad. Después de meses, apenas en las últimas semanas se vio la recuperación total y volvió en forma con Fenerbahçe.

Hay que decir que dicho cuadro turco le ha tenido mucha paciencia al atacante de apenas 22 años. Sabiendo del potencial que tiene, estos le han dado largas a tomar decisiones radicales como dejarlo fuera del plantel.

Jhon Duran (Fenerbahce) looks on during the Super Lig match between Fenerbahce and Galatasaray at Chobani Stadium, Istanbul, Turkey on December 1, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Jhon Jáder Durán permanece en Fenerbahçe en busca de más minutos. Foto: NurPhoto via AFP
Jhon Jáder Durán no lo esconde y profesa su amor a un grande de Colombia: “toda la p... vida”

Si bien el jugador en los últimos partidos ha demostrado, no habría un convencimiento absoluto de los de Estambul para mantenerlo. Su continuidad se daría, pero con la agravante de tener una competencia más a la interna en busca de ser el titular indiscutido.

Según lo ha dado a conocer el periodista, Rudy Galetti en Europa, al conjunto amarillo y azul le llama la atención otro delantero colombiano. Este milita en Rusia y también cuenta con proceso en selección de la mano de Néstor Lorenzo.

Deportes

Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: técnico de Santos tomó decisión que complica todo

Deportes

El refuerzo mundialista que se le escapó a Marlos Moreno para Nacional; sería el bombazo del mercado

Deportes

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

Deportes

Le ganó a Luis Díaz: este es el colombiano que marcó más goles en Europa durante 2025

Deportes

La advertencia de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia por el cruce con Cristiano en el Mundial 2026

Deportes

Harold Mosquera contó la verdadera razón por la que rechazó a Millonarios: “No lo merecía”

Deportes

Presidente de Dimayor le quita títulos a Santa Fe, Millonarios y Medellín: “No se cuentan”

Deportes

Jhon Jáder Durán no lo esconde y profesa su amor a un grande de Colombia: “toda la p... vida”

Deportes

Fin al silencio sobre Jhon Jáder Durán: Selección Colombia se pronunció y le mandó mensaje

Deportes

Le cayó denuncia a Jhon Jáder Durán por hacer gestos obscenos: este video lo delató

Según lo ha dado a conocer el comunicador en un completo informe a través de un portal web: “Fenerbahçe continúa su búsqueda de un nuevo delantero y recientemente ha mostrado un gran interés en Mateo Cassierra”.

Mateo Cassierra, en la lista de posibilidades de Fenerbahçe
Mateo Cassierra, en la lista de posibilidades de Fenerbahçe Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Después de un estudio amplio de delanteros que podrían ajustarse al perfil del club, estos consideran que el surgido en Deportivo Cali tiene la condiciones que buscan para reforzarse en 2026.

“El delantero colombiano de 28 años, que actualmente juega en el Zenit, es uno de los perfiles que el club turco aprecia para reforzar su ataque”, destaca de la información Galetti.

Parece ser tal el gusto de los turcos por Mateo, que estos ya habrían entablado conversaciones con las partes involucradas para hacerse con este. De momento no se menciona el valor en el que estaría fijada la transacción.

Fin al silencio sobre Jhon Jáder Durán: Selección Colombia se pronunció y le mandó mensaje

“Cassierra se ha convertido en un candidato serio. El club ya ha establecido contactos recientes para comprender mejor su situación y disponibilidad“, mencionan.

El presente del delantero es lo que más convence a Fenerbahçe para apostar por él. En todos los ítems parece cumplir las expectativas y los requerimientos que tiene el cuadro de Turquía para contratar un ‘9′.

“Cassierra está teniendo una temporada sólida con el Zenit. Entre la Premier League rusa y la Copa de Rusia, ha marcado 7 goles y dado 2 asistencias, lo que confirma su fiabilidad de cara a gol. Su presencia física, experiencia y capacidad para jugar como delantero centro son cualidades que el Fenerbahçe valora mucho”, resaltan en el texto.

Mateo Casierra, delantero colombiano del Zenit.
Mateo Casierra, delantero colombiano del Zenit. Foto: Zenit

“El club turco aún evalúa otras alternativas, pero el nombre de Cassierra está claramente en la lista", anticipan de lo que podría ser un movimiento llamativo del próximo mercado de fichajes.

“Se espera que el Fenerbahçe defina su principal objetivo de ataque en las próximas semanas, y el delantero colombiano podría convertirse en una opción concreta para el futuro próximo”, terminan sobre el posible paso de Cassierra hacia el que sería otro club en el exterior en su carrera deportiva.

Mas de Deportes

Jhon Jáder Durán vería un nuevo lío en Turquía para ser titular y pelear por ir al Mundial 2026

Ponen a temblar a Jhon Durán en Fenerbahçe: la decisión del club que lo opacaría

Alfredo Morelos, delantero y figura de Atlético Nacional.

Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: técnico de Santos tomó decisión que complica todo

Marlos Moreno dejó caer un nombre que sería fichaje de lujo para Nacional

El refuerzo mundialista que se le escapó a Marlos Moreno para Nacional; sería el bombazo del mercado

RD Congo celebrando el gol de la victoria contra Benín en la Copa Africana de Naciones.

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

Luis Díaz se lleva todos los focos mediáticos en el Bayern Múnich

Le ganó a Luis Díaz: este es el colombiano que marcó más goles en Europa durante 2025

Juan Guillermo Cuadrado es conocedor de primera mano de las bondades de Cristiano Ronaldo.

La advertencia de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia por el cruce con Cristiano en el Mundial 2026

Harold Santiago Mosquera no quería irse de Santa Fe.

Harold Mosquera contó la verdadera razón por la que rechazó a Millonarios: “No lo merecía”

Carlos Mario Zuluaga no cuenta los títulos de la Copa Colombia obtenidos antes de 2008.

Presidente de Dimayor le quita títulos a Santa Fe, Millonarios y Medellín: “No se cuentan”

Isak y Wirtz en Liverpool.

En Liverpool sufren mientras Luis Díaz brilla en Bayern: recién fichado tuvo que ser operado de urgencia por fractura

Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

El gesto de Cristiano Ronaldo al enterarse del récord que le igualó Mbappé en Real Madrid: más de un millón de reacciones

Noticias Destacadas