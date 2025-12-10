En el pasado mercado de fichajes, algunos nombres de Selección Colombia dejaron el continente sudamericano para terminar por recalar en Europa. Uno de esos fue el de Jhon Arias, quien salió como ídolo de Fluminense y arribó a Wolverhampton.

En este plantel de la Premier League le dieron la camiseta 10, como muestra de la confianza que se le tenía tras lo hecho en su anterior club, donde fue una de las máximas figuras de los últimos años.

Jhon Arias enfrentando a Jack Grealish en Inglaterra | Foto: Getty Images

Si bien arribó con gran expectativa, con el paso de las jornadas ha hecho que se pierda credibilidad en este. Además de eso, que Wolves permanezca en el fondo de la tabla de la liga inglesa tampoco ayuda a mejorar el concepto de Arias.

Por esta adaptación complicada en suelo británico es que en Brasil se ha hecho referencia a una posible vuelta más pronto de lo esperado. Clubes como Fluminense y Flamengo lo estarían siguiendo para que esto se diera.

Arias deja caer la verdad de su vuelta

Ante dichos comentarios que se han hecho más fuertes con el paso de los meses, en las últimas horas, el mismo jugador fue preguntado por la veracidad de esto. FlashScore lo tuvo en entrevista y allí Jhon respondió sin inconveniente alguno.

“Yo creo que es algo normal. En el mundo del fútbol existen rumores y especulaciones, y más por todo lo que conseguí en Brasil. Es normal que se me vincule con uno u otro equipo”, confrontó sobre todo lo dicho para el próximo mercado de fichajes.

A Arias no le trasnocha en lo absoluto lo que se dice. Para este es habitual que así se maneje la información en suelo brasileño.

“Hace parte del proceso natural. Por la situación actual del club, que no es muy buena, que tuvimos un mal arranque de temporada y, por el hecho de que las temporadas son diferentes, en Brasil ya se piensa en la próxima temporada y esos rumores existen”, afirmó.

Si bien se habla mucho del atacante, este tiene completamente claros sus objetivos, país en el que desea estar, así como demás detalles para su futuro deportivo en próximos años.

“Creo que con la ventana abierta se va a aumentar la especulación de uno que otro equipo grande en Brasil, pero yo estoy tranquilo, soy consciente del momento que estamos atravesando en Wolverhampton, estoy trabajando mucho para conseguir el objetivo y revertir lo que estamos viviendo”, sentenció.

Al Mundial, a punto

Quienes hayan sido parte del proceso de Selección Colombia en el último tiempo quieren llegar bien a la cita mundialista de 2026. Para Arias eso no es la excepción en los próximos seis meses.

Jhon Arias estuvo de principio a fin en el proceso de eliminatorias rumbo al Mundial. | Foto: Getty Images

“Mi foco ahorita está en llegar lo mejor preparado al Mundial, ese es el sueño que tiene cualquier persona: disputar una Copa del Mundo, el torneo más importante y que es un privilegio estar ahí”, apuntó.