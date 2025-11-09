Le cayó la noche a Jhon Arias en Inglaterra: Dejaría la Premier League y volvería al fútbol de Sudamérica

En menos de seis meses se hizo la transferencia por Jhon Arias en Inglaterra tras su buen momento con el Fluminense de Brasil, pero las cosas no han salido bien en la temporada. En el mercado de verano anterior en Europa, el chocoano era una gran sensación en la Premier League y prometía un altísimo nivel tras el pago de 17 millones de euros por su ficha desde el Wolverhampton.

Lastimosamente, para él, la situación no cambia. Wolverhampton, en este momento, es un equipo que está perfilado al descenso en la Premier League y Jhon Arias aún no ha encontrado su mejor nivel en el equipo del occidente de Inglaterra. Cabe recordar que para los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia en este noviembre, el hijo de Quibdó fue convocado por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y estará viajando a la concentración en Estados Unidos.

En lo que va temporada, Jhon Arias lleva 10 partidos jugados como titular en los ‘Wolves’ de las 11 fechas disputadas y no suma goles ni asistencias. El club naranja es último en la tabla de la Premier League son solamente dos puntos, tras nueve derrotas, dos empates y cero victorias y -18 en la diferencia de gol. Su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés está en bastante peligro.

En su más reciente salida, Wolverhampton no le pudo hacer frente al Chelsea en Londres y cayó goleado 3-0 con goles de Malo Gusto, Joao Pedro y Pedro Neto. Fue en este partido en el que Jhon Arias no estuvo en la titular y tampoco vio minutos desde la suplencia. El mal momento parece que le podría pasar factura al volante colombiano y saldría en próximos meses a otra liga.

Dos gigantes de Sudamérica quieren a Jhon Arias para el 2026

Y ante este mal momento, aparece una solución para Jhon Arias en Sudamérica, más exactamente en Brasil que es donde lo conocen tras su paso por Fluminense. El club de Río de Janeiro, a través de candidato a la presidencia del equipo, Ademas Arrais, buscaría el regreso del chocoano para la próxima temporada.

Otro candidato que surge en medio de los rumores en Brasil es Flamengo, el eterno rival de Fluminense en Río de Janeiro, que no le es desconocido este nombre y que tiene experiencia fichando desde Europa (Gonzalo Plata, Samuel Lino, Saúl Níguez, etc). El ‘Mengao’ intentaría un movimiento en el próximo mercado, en una operación que no se vería difícil si hablamos desde lo económico.

Jhon Arias, sin respaldo en Wolverhampton

Antes del partido ante el Chelsea, Wolverhampton tomó una drástica decisión y decidió apartar del cargo al técnico portugués Vitor Pereira, quien fue clave para el fichaje de Jhon Arias a mitad de año. Tal fue el golpe que en el primer partido con su ausencia, el volante de la Selección Colombia quedó fuera de la titular y no sumó minutos en Londres.

Jhon Arias durante un partido contra el Brighton en la Premier League. | Foto: Offside via Getty Images