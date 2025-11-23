Wolverhampton sentencia el futuro de Jhon Arias: se conoció la decisión sobre su salida

Wolverhampton sufrió una nueva derrota a manos del Crystal Palace (0-2) y se hunde en el fondo de la tabla de posiciones de la Premier League.

Daniel Muñoz marcó uno de los goles del compromiso, mientras que Jefferson Lerma ingresó en la segunda mitad.

Jhon Arias entró en el minuto 75 para los Wolves, pero no pudo cambiar el rumbo del compromiso.

El colombiano recibió algunos abucheos y críticas por parte de la hinchada, que ya perdió la paciencia por la situación crítica que atraviesan en el ámbito deportivo.

Salvo una recuperación milagrosa, Wolverhampton es candidato a descender y eso implica que varios jugadores terminarán saliendo en el mercado de verano.

Jhon Arias no se va en enero

Arias ha sonado con fuerza para volver a Brasil con la camiseta de Flamengo, sin embargo, desde Inglaterra aseguran que Wolverhampton no contempla esa posibilidad por un jugador que les costó 22 millones de euros tras el Mundial de Clubes.

Sumado a eso, acaban de cambiar de técnico y esperan una mejoría bajo las órdenes de Rob Edwards.

“Cualquier especulación futura sobre Jhon Arias podría haberse desvanecido tras afirmarse que no se marchará en enero. En ese sentido, sería una auténtica declaración de los Wolves para dejar clara su postura“, indicó el medio local Molineux News.

Lo cierto es que la situación no es cómoda para el atacante chocoano, pues esperaban mucho de su llegada procedente de Fluminense y no ha podido brillar por el rendimiento general del equipo bajo las órdenes del ya despedido Vítor Pereira.

"Jhon Arias ha sido uno de los jugadores más criticados tras no estar a la altura de las expectativas generadas en torno a su fichaje. Esto ha llevado al Flamengo y a otros clubes a seguir de cerca a Arias tan solo tres meses después de su llegada al Molineux, con un posible traspaso en enero“, reconocen en la prensa inglesa.

Jhon Arias contra Jefferson Lerma en un partido de la Premier League. | Foto: DPPI via AFP

No será fácil

La esperanza de Wolves estaba puesta en el estreno del nuevo DT, sin embargo, el resultado no mejoró y continúan en la última casilla del campeonato.

“No tenemos a nadie a quien culpar más que a nosotros mismos, y tenemos que analizarnos a nosotros mismos y tratar de encontrar la manera de salir de esto. Solo será con mucho esfuerzo y haciendo lo básico muy bien. Nadie nos va a dar la recuperación. Creo que tenemos que ganárnosla y forjarnos nosotros mismos”, indicó Edwards.

La próxima fecha será el próximo domingo, 30 de noviembre, en la cancha de Aston Villa. Un resultado positivo sería importante para los Wolves, teniendo en cuenta que su rival marcha en la cuarta casilla de la Premier League, detrás de Arsenal, Chelsea y Manchester City.